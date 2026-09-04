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В Севастополе в четвертый раз объявили тревогу

В Севастополе в четвертый раз объявили тревогу - РИА Новости Крым, 04.09.2026

В Севастополе в четвертый раз объявили тревогу

Сигнал воздушной тревоги в третий раз за сутки прозвучал в Севастополе. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T16:40

2026-09-04T16:40

2026-09-04T16:42

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги в третий раз за сутки прозвучал в Севастополе. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.За сутки в Севастополе уже трижды работали сирены воздушной тревоги. Опасность объявляли в 2.20, в 12.20 и в 14.47. При падении обломков возник пожар на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе. В районе Радиогорки в одном из дворов обнаружен неразорвавшийся сбитый дрон. Еще один дрон уничтожили над морем в районе Парка Победы.В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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