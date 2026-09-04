Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе в четвертый раз объявили тревогу - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260904/v-sevastopole-v-chetvertyy-raz-obyavili-trevogu-1159106517.html
В Севастополе в четвертый раз объявили тревогу
В Севастополе в четвертый раз объявили тревогу - РИА Новости Крым, 04.09.2026
В Севастополе в четвертый раз объявили тревогу
Сигнал воздушной тревоги в третий раз за сутки прозвучал в Севастополе. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T16:40
2026-09-04T16:42
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157695507_0:253:1754:1240_1920x0_80_0_0_75dcf98511c14b95b7962bc66b8dc1c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги в третий раз за сутки прозвучал в Севастополе. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.За сутки в Севастополе уже трижды работали сирены воздушной тревоги. Опасность объявляли в 2.20, в 12.20 и в 14.47. При падении обломков возник пожар на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе. В районе Радиогорки в одном из дворов обнаружен неразорвавшийся сбитый дрон. Еще один дрон уничтожили над морем в районе Парка Победы.В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157695507_0:0:1653:1240_1920x0_80_0_0_7c32aa85c23c47ad9612a50eeba9bbc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, срочные новости крыма
В Севастополе в четвертый раз объявили тревогу

В Севастополе в четвертый раз объявили тревогу

16:40 04.09.2026 (обновлено: 16:42 04.09.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Сигнал воздушной тревоги в третий раз за сутки прозвучал в Севастополе. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил он в своем канала на платформе МАКС.
За сутки в Севастополе уже трижды работали сирены воздушной тревоги. Опасность объявляли в 2.20, в 12.20 и в 14.47. При падении обломков возник пожар на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе. В районе Радиогорки в одном из дворов обнаружен неразорвавшийся сбитый дрон. Еще один дрон уничтожили над морем в районе Парка Победы.
В моменты возможной угрозы сигнал воздушной тревоги в Севастополе стали включать с сентября 2023 года – после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, расположенном в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:33Семь озер и участков рек расчистили под Севастополем за месяц
17:29В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
17:25Два района на западе Крыма 5 сентября останутся без света
17:17Пожар на Мангупе в Крыму потушили на шестые сутки
17:06Массированный удар по Украине - что поражено
16:45Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 14 сентября
16:40В Севастополе в четвертый раз объявили тревогу
16:35В Херсонской области дали старт досрочному голосованию
16:24Взрыв произошел в главном здании СБУ в Киеве после удара дрона
16:11165 лет со дня закладки Свято-Владимирского собора в Херсонесе - инфографика
15:55Машина ТЦК сбила 2-летнего ребенка в Одессе при попытке похитить его отца
15:38Жителя Крыма будут судить за изнасилование 11-летней давности
15:18Атака ВСУ на Севастополь - сбили еще два беспилотника
15:17Террор Киева в ЛНР: восемь человек ранены при атаках на республику
15:10В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
15:01В районе Парка Победы в Севастополе сбит беспилотник
14:51Более 84 тысячи человек пострадали от наводнений и оползней в Непале
14:48Воздушная тревога звучит в Севастополе в третий раз за сутки
14:46Ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым
14:40В Сочи горит нефтебаза - что происходит с топливом на Кубани
Лента новостейМолния