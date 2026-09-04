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В Севастополе ограничат продажу алкоголя на сутки - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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В Севастополе ограничат продажу алкоголя на сутки
В Севастополе ограничат продажу алкоголя на сутки - РИА Новости Крым, 04.09.2026
В Севастополе ограничат продажу алкоголя на сутки
В День трезвости, который отмечается 11 сентября, в 18 регионах России, в том числе в Севастополе, будут действовать ограничения на розничную продажу алкоголя... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T19:45
2026-09-04T19:45
севастополь
алкоголь
общество
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В День трезвости, который отмечается 11 сентября, в 18 регионах России, в том числе в Севастополе, будут действовать ограничения на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное законодательство субъектов РФ.Ежегодно в России 11 сентября проводится День трезвости в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа жизни. Впервые он был введен в России еще в 1913 году по инициативе Православной церкви. В эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни.На данный момент на федеральном уровне действует общее для всех регионов ограничение на продажу алкоголя с 23.00 до 08.00 по местному времени. Местные власти вправе устанавливать в определенные дни дополнительные ограничения на продажу алкоголя.В Севастополе запрет на продажу алкоголя в день трезвости действует несколько лет. Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции организациями, фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, признанными сельхозтоваропроизводителями. Также исключение составляет розничная продажа пива, сидра, пуаре и медовухи при оказании услуг общественного питания.Нарушение данных норм наказывается административным штрафом от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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севастополь, алкоголь, общество, новости севастополя
В Севастополе ограничат продажу алкоголя на сутки

В Севастополе и еще 17 регионах России ограничат продажу алкоголя в День трезвости

19:45 04.09.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВитрина с алкогольной продукцией в супермаркете
Витрина с алкогольной продукцией в супермаркете - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В День трезвости, который отмечается 11 сентября, в 18 регионах России, в том числе в Севастополе, будут действовать ограничения на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное законодательство субъектов РФ.
Ежегодно в России 11 сентября проводится День трезвости в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа жизни. Впервые он был введен в России еще в 1913 году по инициативе Православной церкви. В эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни.
На данный момент на федеральном уровне действует общее для всех регионов ограничение на продажу алкоголя с 23.00 до 08.00 по местному времени. Местные власти вправе устанавливать в определенные дни дополнительные ограничения на продажу алкоголя.
На сегодняшний день нормативные акты об ограничении продажи алкоголя в течение суток в День трезвости введены в 18 регионах: Севастополе, Республике Алтай, Бурятии, Марий Эл, Удмуртии, Белгородской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Мурманской, Саратовской, Свердловской областей, Камчатском и Забайкальском краях, Еврейской автономной области, Запорожской области и Донецкой Народной Республике.
В Севастополе запрет на продажу алкоголя в день трезвости действует несколько лет. Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции организациями, фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, признанными сельхозтоваропроизводителями. Также исключение составляет розничная продажа пива, сидра, пуаре и медовухи при оказании услуг общественного питания.
Нарушение данных норм наказывается административным штрафом от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.
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