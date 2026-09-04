https://crimea.ria.ru/20260904/v-sevastopole-ogranichat-prodazhu-alkogolya-na-sutki-1159085275.html

В Севастополе ограничат продажу алкоголя на сутки

В Севастополе ограничат продажу алкоголя на сутки - РИА Новости Крым, 04.09.2026

В Севастополе ограничат продажу алкоголя на сутки

В День трезвости, который отмечается 11 сентября, в 18 регионах России, в том числе в Севастополе, будут действовать ограничения на розничную продажу алкоголя... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T19:45

2026-09-04T19:45

2026-09-04T19:45

севастополь

алкоголь

общество

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В День трезвости, который отмечается 11 сентября, в 18 регионах России, в том числе в Севастополе, будут действовать ограничения на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное законодательство субъектов РФ.Ежегодно в России 11 сентября проводится День трезвости в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа жизни. Впервые он был введен в России еще в 1913 году по инициативе Православной церкви. В эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни.На данный момент на федеральном уровне действует общее для всех регионов ограничение на продажу алкоголя с 23.00 до 08.00 по местному времени. Местные власти вправе устанавливать в определенные дни дополнительные ограничения на продажу алкоголя.В Севастополе запрет на продажу алкоголя в день трезвости действует несколько лет. Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции организациями, фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, признанными сельхозтоваропроизводителями. Также исключение составляет розничная продажа пива, сидра, пуаре и медовухи при оказании услуг общественного питания.Нарушение данных норм наказывается административным штрафом от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, алкоголь, общество, новости севастополя