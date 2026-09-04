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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 04.09.2026
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности – в регионе объявлен отбой четвертой за сутки воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T17:29
2026-09-04T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности – в регионе объявлен отбой четвертой за сутки воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.За сутки в Севастополе уже четырежды работали сирены воздушной тревоги. Опасность объявляли в 2.20, в 12.20, в 14.47 и в 16.35. При падении обломков возник пожар на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе. В районе Радиогорки в одном из дворов обнаружен неразорвавшийся сбитый дрон. Еще один дрон уничтожили над морем в районе Парка Победы.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму, начиная с мая 2026 года, Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

17:29 04.09.2026 (обновлено: 17:39 04.09.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу воздушной опасности – в регионе объявлен отбой четвертой за сутки воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.
За сутки в Севастополе уже четырежды работали сирены воздушной тревоги. Опасность объявляли в 2.20, в 12.20, в 14.47 и в 16.35. При падении обломков возник пожар на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе. В районе Радиогорки в одном из дворов обнаружен неразорвавшийся сбитый дрон. Еще один дрон уничтожили над морем в районе Парка Победы.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Крыму, начиная с мая 2026 года, Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольМихаил РазвожаевСрочные новости КрымаКрымАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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