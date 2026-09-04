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В Севастополе громко - идут учения

В Севастополе громко - идут учения - РИА Новости Крым, 04.09.2026

В Севастополе громко - идут учения

В Севастополе будут слышны выстрелы и взрывы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T19:24

2026-09-04T19:24

2026-09-04T19:24

севастополь

михаил развожаев

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чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе будут слышны выстрелы и взрывы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит учения сил и средств с применением различных видов оружия и техники. В городе все спокойно", - написал он в своем канале в МАКС.В пятницу в Севастополе уже четырежды работали сирены воздушной тревоги. Опасность объявляли в 2.20, в 12.20, в 14.47 и в 16.35. При падении обломков возник пожар на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе. В районе Радиогорки в одном из дворов обнаружен неразорвавшийся сбитый дрон. Еще один дрон уничтожили над морем в районе Парка Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, военно-морской флот рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя