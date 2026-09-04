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В Севастополе громко - идут учения - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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В Севастополе громко - идут учения
В Севастополе громко - идут учения - РИА Новости Крым, 04.09.2026
В Севастополе громко - идут учения
В Севастополе будут слышны выстрелы и взрывы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T19:24
2026-09-04T19:24
севастополь
михаил развожаев
учения
военно-морской флот рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе будут слышны выстрелы и взрывы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит учения сил и средств с применением различных видов оружия и техники. В городе все спокойно", - написал он в своем канале в МАКС.В пятницу в Севастополе уже четырежды работали сирены воздушной тревоги. Опасность объявляли в 2.20, в 12.20, в 14.47 и в 16.35. При падении обломков возник пожар на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе. В районе Радиогорки в одном из дворов обнаружен неразорвавшийся сбитый дрон. Еще один дрон уничтожили над морем в районе Парка Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, учения, военно-морской флот рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе громко - идут учения

В Севастополе громко - идут учения

19:24 04.09.2026
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе будут слышны выстрелы и взрывы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит учения сил и средств с применением различных видов оружия и техники. В городе все спокойно", - написал он в своем канале в МАКС.
В пятницу в Севастополе уже четырежды работали сирены воздушной тревоги. Опасность объявляли в 2.20, в 12.20, в 14.47 и в 16.35. При падении обломков возник пожар на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе. В районе Радиогорки в одном из дворов обнаружен неразорвавшийся сбитый дрон. Еще один дрон уничтожили над морем в районе Парка Победы.
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СевастопольМихаил РазвожаевУченияВоенно-морской флот РФЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Новости СевастополяБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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