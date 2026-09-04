https://crimea.ria.ru/20260904/v-sevastopole-brakonery-nezakonno-nalovili-kefali-na-69-mln---prigovor-1159088266.html
В Севастополе браконьеры незаконно наловили кефали на 6,9 млн - приговор
В Севастополе браконьеры незаконно наловили кефали на 6,9 млн - приговор - РИА Новости Крым, 04.09.2026
В Севастополе браконьеры незаконно наловили кефали на 6,9 млн - приговор
Четверо жителей Севастополя за незаконную добычу более 10 тысяч экземпляров кефали получили условные сроки и крупный штраф. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T10:42
2026-09-04T10:42
2026-09-04T10:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Четверо жителей Севастополя за незаконную добычу более 10 тысяч экземпляров кефали получили условные сроки и крупный штраф. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным надзорного ведомства, 39, 49, 62 и 69-летний мужчины на причале в акватории Камышовой бухты Черного моря установили сеть для вылова кефали, что запрещено при любительской рыбалке. Далее улов вычерпали сачками, загрузили в ящики и собирались перерабатывать в помещении цеха на том же причале.Задержали нарушителей и изъяли незаконный улов сотрудники погрануправления ФСБ на месте. На автомобили, объекты недвижимости и денежные средства обвиняемых наложили арест. По решению суда фигуранты получили от 2 до 2,5 лет условно с двухлетним испытательным сроком каждому.Также в полном объеме удовлетворен гражданский иск прокуратуры о взыскании в доход государства суммы фактического ущерба – свыше 6,9 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На крымчанина завели уголовное дело за незаконный вылов креветкиДва браконьера получили "уголовку" за незаконную рыбалку в СивашеВылов осетров в Азовском море планируют разрешить с 2027 года
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В Севастополе браконьеры незаконно наловили кефали на 6,9 млн - приговор
В Севастополе четверо браконьеров осуждены за вылов кефали на 6,9 миллиона рублей
10:42 04.09.2026 (обновлено: 10:53 04.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Четверо жителей Севастополя за незаконную добычу более 10 тысяч экземпляров кефали получили условные сроки и крупный штраф. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По данным надзорного ведомства, 39, 49, 62 и 69-летний мужчины на причале в акватории Камышовой бухты Черного моря установили сеть для вылова кефали, что запрещено при любительской рыбалке. Далее улов вычерпали сачками, загрузили в ящики и собирались перерабатывать в помещении цеха на том же причале.
"Обвиняемые незаконно выловили свыше 10 тысяч экземпляров кефали сингиль, причинив государству ущерб в размере более 6,9 млн рублей", – констатировали в пресс-службе.
Задержали нарушителей и изъяли незаконный улов сотрудники погрануправления ФСБ на месте. На автомобили, объекты недвижимости и денежные средства обвиняемых наложили арест. По решению суда фигуранты получили от 2 до 2,5 лет условно с двухлетним испытательным сроком каждому.
Также в полном объеме удовлетворен гражданский иск прокуратуры о взыскании в доход государства суммы фактического ущерба – свыше 6,9 млн рублей.
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