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В Севастополе 10-летний ребенок на самокате попал под машину
В Севастополе 10-летний ребенок на самокате попал под машину - РИА Новости Крым, 04.09.2026
В Севастополе 10-летний ребенок на самокате попал под машину
В Севастополе 10-летний ребенок на самокате попал под машину. Об этом сообщает полиция Севастополя. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T21:35
2026-09-04T21:35
2026-09-04T21:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 10-летний ребенок на самокате попал под машину. Об этом сообщает полиция Севастополя."Вечером в районе 18 часов на улице Тараса Шевченко водитель легкового автомобиля при выезде со второстепенной дороги наехала на 10-летнего мальчика на самокате", говорится в сообщении.Ребенок с травмами доставлен в больницу, добавили в полиции."В момент ДТП ребенок управлял самокатом без шлема и защитной экипировки, которые могли бы минимизировать травмы", - добавили в МВД.По данным правоохранителей, 42-летняя водитель во время ДТП была трезва, а мальчик был на самокате без электромотора."В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Ход проверки, которую проводят по данному факту органы внутренних дел, контролирует прокуратура города", - сообщили в прокуратуре Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе 10-летний ребенок на самокате попал под машину
В Севастополе женщина сбила мальчика на самокате
21:35 04.09.2026 (обновлено: 21:44 04.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 10-летний ребенок на самокате попал под машину. Об этом сообщает полиция Севастополя.
"Вечером в районе 18 часов на улице Тараса Шевченко водитель легкового автомобиля при выезде со второстепенной дороги наехала на 10-летнего мальчика на самокате", говорится в сообщении.
Ребенок с травмами доставлен в больницу, добавили в полиции.
"В момент ДТП ребенок управлял самокатом без шлема и защитной экипировки, которые могли бы минимизировать травмы", - добавили в МВД.
По данным правоохранителей, 42-летняя водитель во время ДТП была трезва, а мальчик был на самокате без электромотора.
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Ход проверки, которую проводят по данному факту органы внутренних дел, контролирует прокуратура города", - сообщили в прокуратуре Севастополя.
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