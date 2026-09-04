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В Севастополе 10-летний ребенок на самокате попал под машину

В Севастополе 10-летний ребенок на самокате попал под машину - РИА Новости Крым, 04.09.2026

В Севастополе 10-летний ребенок на самокате попал под машину

В Севастополе 10-летний ребенок на самокате попал под машину. Об этом сообщает полиция Севастополя. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T21:35

2026-09-04T21:35

2026-09-04T21:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 10-летний ребенок на самокате попал под машину. Об этом сообщает полиция Севастополя."Вечером в районе 18 часов на улице Тараса Шевченко водитель легкового автомобиля при выезде со второстепенной дороги наехала на 10-летнего мальчика на самокате", говорится в сообщении.Ребенок с травмами доставлен в больницу, добавили в полиции."В момент ДТП ребенок управлял самокатом без шлема и защитной экипировки, которые могли бы минимизировать травмы", - добавили в МВД.По данным правоохранителей, 42-летняя водитель во время ДТП была трезва, а мальчик был на самокате без электромотора."В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Ход проверки, которую проводят по данному факту органы внутренних дел, контролирует прокуратура города", - сообщили в прокуратуре Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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