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В районе Парка Победы в Севастополе сбит беспилотник
В районе Парка Победы в Севастополе сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 04.09.2026
В районе Парка Победы в Севастополе сбит беспилотник
В Севастополе военные отражают новые удары ВСУ. На данный момент сбит один беспилотник, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T15:01
2026-09-04T15:01
2026-09-04T15:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают новые удары ВСУ. На данный момент сбит один беспилотник, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушную тревогу в городе объявляли трижды за сутки. Ранее ПВО работала в районе Севастопольской и Казачьей бухт, Гагаринском и Балаклавском районах. Всего сбили семь беспилотников. При падении обломков возник пожар на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе. В районе Радиогорки в одном из дворов обнаружен неразорвавшийся сбитый дрон. Губернатор призвал жителей и гостей города как можно скорее уйти с улиц и оставаться в безопасных местах."Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", - призвал Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В районе Парка Победы в Севастополе сбит беспилотник
В Севастополе военные отражают новый удар ВСУ - дрон сбит в районе Парка Победы
15:01 04.09.2026 (обновлено: 15:36 04.09.2026)