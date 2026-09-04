В ООН проголосовали за переделку карты мира
Генассамблея ООН проголосовали за отказ от современной карты мира
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Генеральная Ассамблея ООН в пятницу, 4 сентября, проголосвала за отказ от традиционной карты мира Меркатора в пользу более близкого к реальности изображения, демонстрирующего истинные размеры Африки, сообщают в РИА Новости со ссылкой на The Guardian.
"Обсуждение этого вопроса — не политическое, а научное. Научные доказательства налицо, и мы должны признать реальность", — цитирует издание слова министра иностранных дел Того Робера Дюссе.
Современная карта мира была разработана фламандским географом Герардусом Меркатором. Картограф смог перенести изображение с трехмерного глобуса на плоскость, но для этого фламандцу пришлось изменить реальные пропорции континентов и стран: чем ближе тот или иной регион к полюсам, тем он больше на привычной всем нам карте. Таким образом, из-за искажения Африка на современной карте выглядит сопоставимой с Гренландией, хотя на самом деле ее размер - в 14 раз больше, пишет издание.
И напоминает, что резолюции ООН не имеют обязательной юридической силы, но одобрение инициативы африканских государств может привести к запуску процесса обновления учебных пособий, специализированных географических интернет-ресурсов и других сфер, связанных с картографией.
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