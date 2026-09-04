https://crimea.ria.ru/20260904/v-oon-progolosovali-za-peredelku-karty-mira-1159111035.html

В ООН проголосовали за переделку карты мира

В ООН проголосовали за переделку карты мира - РИА Новости Крым, 04.09.2026

В ООН проголосовали за переделку карты мира

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу, 4 сентября, проголосвала за отказ от традиционной карты мира Меркатора в пользу более близкого к реальности изображения,... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T19:11

2026-09-04T19:11

2026-09-04T19:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Генеральная Ассамблея ООН в пятницу, 4 сентября, проголосвала за отказ от традиционной карты мира Меркатора в пользу более близкого к реальности изображения, демонстрирующего истинные размеры Африки, сообщают в РИА Новости со ссылкой на The Guardian.Современная карта мира была разработана фламандским географом Герардусом Меркатором. Картограф смог перенести изображение с трехмерного глобуса на плоскость, но для этого фламандцу пришлось изменить реальные пропорции континентов и стран: чем ближе тот или иной регион к полюсам, тем он больше на привычной всем нам карте. Таким образом, из-за искажения Африка на современной карте выглядит сопоставимой с Гренландией, хотя на самом деле ее размер - в 14 раз больше, пишет издание.И напоминает, что резолюции ООН не имеют обязательной юридической силы, но одобрение инициативы африканских государств может привести к запуску процесса обновления учебных пособий, специализированных географических интернет-ресурсов и других сфер, связанных с картографией.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио, по центру которого проходит граница между Штатами и Канадой, в озеро Америка, а Илон Маск в начале 2025 года выдвинул идею назвать пролив Ла-Манш между Францией и Англией "каналом Джорджа Вашингтона".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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