https://crimea.ria.ru/20260904/v-krymu-v-prodazhu-postupilo-227-tonn-benzina-ai-95-po-100-rubley---gde-zapravitsya-1159086258.html

В Крыму в продажу поступило 227 тонн бензина АИ-95 по 100 рублей - где заправиться

В Крыму в продажу поступило 227 тонн бензина АИ-95 по 100 рублей - где заправиться - РИА Новости Крым, 04.09.2026

В Крыму в продажу поступило 227 тонн бензина АИ-95 по 100 рублей - где заправиться

В пятницу, 4 сентября, в Крыму бензин марки АИ-95 по цене до ста рублей в свободной продаже будет доступен на 88 АЗС. Об этом сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T09:56

2026-09-04T09:56

2026-09-04T10:02

крым

топливо

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

бензин

юрий гоцанюк

новости крыма

азс

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871593_0:63:1618:973_1920x0_80_0_0_d00f2b4fa04c64ed47a11993728d1834.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В пятницу, 4 сентября, в Крыму бензин марки АИ-95 по цене до ста рублей в свободной продаже будет доступен на 88 АЗС. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Продавать топливо будут два крупных оператора, которые работают на полуострове. Так, на 50 АЗС сети "АТАН" распределили 146 тонн бензина, его реализация стартовала с восьми утра. А к шести вечера в пятницу продавать бензин начнут на 38 АЗС сети "ТЭС" - всего 81 тонна, уточнил Гоцанюк.Старт продаж субсидированного топлива марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр 31 августа анонсировал глава республики Сергей Аксенов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что с 1 сентября в городе также начнут продавать бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по QR-кодам по цене не выше 100 рублей за литр.Актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях размещена на правительственном портале Крыма.Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей и вряд ли следует ожидать возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень, заявлял председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, бензин, юрий гоцанюк, новости крыма, азс