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В Крыму в продажу поступило 227 тонн бензина АИ-95 по 100 рублей - где заправиться - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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В Крыму в продажу поступило 227 тонн бензина АИ-95 по 100 рублей - где заправиться
В Крыму в продажу поступило 227 тонн бензина АИ-95 по 100 рублей - где заправиться - РИА Новости Крым, 04.09.2026
В Крыму в продажу поступило 227 тонн бензина АИ-95 по 100 рублей - где заправиться
В пятницу, 4 сентября, в Крыму бензин марки АИ-95 по цене до ста рублей в свободной продаже будет доступен на 88 АЗС. Об этом сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T09:56
2026-09-04T10:02
крым
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
бензин
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В пятницу, 4 сентября, в Крыму бензин марки АИ-95 по цене до ста рублей в свободной продаже будет доступен на 88 АЗС. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Продавать топливо будут два крупных оператора, которые работают на полуострове. Так, на 50 АЗС сети "АТАН" распределили 146 тонн бензина, его реализация стартовала с восьми утра. А к шести вечера в пятницу продавать бензин начнут на 38 АЗС сети "ТЭС" - всего 81 тонна, уточнил Гоцанюк.Старт продаж субсидированного топлива марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр 31 августа анонсировал глава республики Сергей Аксенов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что с 1 сентября в городе также начнут продавать бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по QR-кодам по цене не выше 100 рублей за литр.Актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях размещена на правительственном портале Крыма.Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей и вряд ли следует ожидать возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень, заявлял председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, бензин, юрий гоцанюк, новости крыма, азс
В Крыму в продажу поступило 227 тонн бензина АИ-95 по 100 рублей - где заправиться

В Крыму 4 сентября в продажу поступило 227 тонн бензина АИ-95 по 100 рублей

09:56 04.09.2026 (обновлено: 10:02 04.09.2026)
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В пятницу, 4 сентября, в Крыму бензин марки АИ-95 по цене до ста рублей в свободной продаже будет доступен на 88 АЗС. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Сегодня продажа бензина АИ-95 по цене до 100 рублей за литр организована на 88 автозаправочных станциях Крыма. Суммарный объем топлива, направленный в розничную сеть, составляет 227 тонн", - написал он в МАКС.
Продавать топливо будут два крупных оператора, которые работают на полуострове. Так, на 50 АЗС сети "АТАН" распределили 146 тонн бензина, его реализация стартовала с восьми утра. А к шести вечера в пятницу продавать бензин начнут на 38 АЗС сети "ТЭС" - всего 81 тонна, уточнил Гоцанюк.
Старт продаж субсидированного топлива марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр 31 августа анонсировал глава республики Сергей Аксенов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что с 1 сентября в городе также начнут продавать бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по QR-кодам по цене не выше 100 рублей за литр.
Актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях размещена на правительственном портале Крыма.
Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей и вряд ли следует ожидать возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень, заявлял председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуБензинЮрий ГоцанюкНовости КрымаАЗС
 
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