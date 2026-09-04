В Крыму в продажу поступило 227 тонн бензина АИ-95 по 100 рублей - где заправиться
В Крыму 4 сентября в продажу поступило 227 тонн бензина АИ-95 по 100 рублей
09:56 04.09.2026 (обновлено: 10:02 04.09.2026)
© РИА Новости КрымАЗС
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В пятницу, 4 сентября, в Крыму бензин марки АИ-95 по цене до ста рублей в свободной продаже будет доступен на 88 АЗС. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Сегодня продажа бензина АИ-95 по цене до 100 рублей за литр организована на 88 автозаправочных станциях Крыма. Суммарный объем топлива, направленный в розничную сеть, составляет 227 тонн", - написал он в МАКС.
Продавать топливо будут два крупных оператора, которые работают на полуострове. Так, на 50 АЗС сети "АТАН" распределили 146 тонн бензина, его реализация стартовала с восьми утра. А к шести вечера в пятницу продавать бензин начнут на 38 АЗС сети "ТЭС" - всего 81 тонна, уточнил Гоцанюк.
Старт продаж субсидированного топлива марок АИ‑92 и АИ‑95 по цене не выше 100 рублей за литр 31 августа анонсировал глава республики Сергей Аксенов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что с 1 сентября в городе также начнут продавать бензин марок АИ‑92 и АИ‑95 по QR-кодам по цене не выше 100 рублей за литр.
Актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях размещена на правительственном портале Крыма.
Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей и вряд ли следует ожидать возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень, заявлял председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.