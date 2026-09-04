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В Крыму состоится двухнедельный крестный ход

В Крыму состоится двухнедельный крестный ход - РИА Новости Крым, 04.09.2026

В Крыму состоится двухнедельный крестный ход

С 8 по 21 сентября по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоится пеший крестный ход с чудотворным образом Божией Матери "Державная" РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T21:48

2026-09-04T21:48

2026-09-04T21:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. С 8 по 21 сентября по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоится пеший крестный ход с чудотворным образом Божией Матери "Державная" по Крымскому полуострову. Об этом сообщают в пресс-службе Крымской митрополии.Крестный ход, который проходит в Крыму ежегодно с 2008 года, стал уже традиционным. Он проводится по благословению правящего митрополита.В 2008 году крестный ход с этой иконой шел из Севастополя в Москву по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.Общий маршрут составляет 210 километров. Крестный ход пройдет по Севастополю, затем через село Орлиное на Форос, через Алупку, Ай-Петри и Ялту выйдет в Бахчисарайский район, где посетит множество сел и горные монастыри. Завершится крестный ход в Бахчисарае.По пути верующие будут заходить в храмы, служить молебны и литургии, ночевать в палатках и спальниках. Как говорится в сообщении, в крестном ходе ожидается участие не только крымчан, но и верующих со всех уголков России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый женский в Крыму: история монастыря святой ПараскевыКрещение князя Владимира в Крыму: как это было и к чему привелоСвято-Владимирский собор в Херсонесе как символ Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, общество, рпц (русская православная церковь), православие, крым, новости крыма, крымская митрополия