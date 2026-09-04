Рейтинг@Mail.ru
В Крыму состоится двухнедельный крестный ход - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260904/v-krymu-sostoitsya-dvukhnedelnyy-krestnyy-khod-1159104688.html
В Крыму состоится двухнедельный крестный ход
В Крыму состоится двухнедельный крестный ход - РИА Новости Крым, 04.09.2026
В Крыму состоится двухнедельный крестный ход
С 8 по 21 сентября по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоится пеший крестный ход с чудотворным образом Божией Матери "Державная" РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T21:48
2026-09-04T21:48
религия
общество
рпц (русская православная церковь)
православие
крым
новости крыма
крымская митрополия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/04/1159104565_0:176:550:485_1920x0_80_0_0_aaad108ff5407728f0b8f1df24180ec3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. С 8 по 21 сентября по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоится пеший крестный ход с чудотворным образом Божией Матери "Державная" по Крымскому полуострову. Об этом сообщают в пресс-службе Крымской митрополии.Крестный ход, который проходит в Крыму ежегодно с 2008 года, стал уже традиционным. Он проводится по благословению правящего митрополита.В 2008 году крестный ход с этой иконой шел из Севастополя в Москву по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.Общий маршрут составляет 210 километров. Крестный ход пройдет по Севастополю, затем через село Орлиное на Форос, через Алупку, Ай-Петри и Ялту выйдет в Бахчисарайский район, где посетит множество сел и горные монастыри. Завершится крестный ход в Бахчисарае.По пути верующие будут заходить в храмы, служить молебны и литургии, ночевать в палатках и спальниках. Как говорится в сообщении, в крестном ходе ожидается участие не только крымчан, но и верующих со всех уголков России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый женский в Крыму: история монастыря святой ПараскевыКрещение князя Владимира в Крыму: как это было и к чему привелоСвято-Владимирский собор в Херсонесе как символ Крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/04/1159104565_0:172:551:585_1920x0_80_0_0_0833bb60cc6e0fe9e94efd84242747ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, общество, рпц (русская православная церковь), православие, крым, новости крыма, крымская митрополия
В Крыму состоится двухнедельный крестный ход

Икону богородицы "Державная" пронесут через горный Крым крестным ходом

21:48 04.09.2026
 
© Крымская митрополияИкону богородицы "Державная" пронесут через горный Крым крестным ходом
Икону богородицы Державная пронесут через горный Крым крестным ходом
© Крымская митрополия
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. С 8 по 21 сентября по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоится пеший крестный ход с чудотворным образом Божией Матери "Державная" по Крымскому полуострову. Об этом сообщают в пресс-службе Крымской митрополии.
Крестный ход, который проходит в Крыму ежегодно с 2008 года, стал уже традиционным. Он проводится по благословению правящего митрополита.
В 2008 году крестный ход с этой иконой шел из Севастополя в Москву по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
"С тех пор каждый год, в сентябре, с иконой Богородицы "Державная" центр "Русичи" проводит пеший крестный ход по Крыму. В этом году он пройдёт в 17-й раз. На протяжении всего пути участники молитвенно просят у Господа и Его Пречистой Матери благословения и помощи, молясь о сохранении мира и благополучии жителей полуострова", - говорится в сообщении.
Общий маршрут составляет 210 километров. Крестный ход пройдет по Севастополю, затем через село Орлиное на Форос, через Алупку, Ай-Петри и Ялту выйдет в Бахчисарайский район, где посетит множество сел и горные монастыри. Завершится крестный ход в Бахчисарае.
По пути верующие будут заходить в храмы, служить молебны и литургии, ночевать в палатках и спальниках. Как говорится в сообщении, в крестном ходе ожидается участие не только крымчан, но и верующих со всех уголков России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Первый женский в Крыму: история монастыря святой Параскевы
Крещение князя Владимира в Крыму: как это было и к чему привело
Свято-Владимирский собор в Херсонесе как символ Крыма
 
РелигияОбществоРПЦ (Русская православная церковь)ПравославиеКрымНовости КрымаКрымская митрополия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Взрыв в здании СБУ в Киеве и кадровые назначения в Крыму – главное за день
22:12Необычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае
22:09Уиткофф и Кушнер доставят в Москву предложение по миру на Украине - Трамп
22:00Житель Курска спас тонущую в Керченском проливе девушку
21:55Шнобелевская премия 2026: от тараканов до трусов
21:48В Крыму состоится двухнедельный крестный ход
21:35В Севастополе 10-летний ребенок на самокате попал под машину
21:29Бензин в Севастополе: где заправить бак в субботу
21:20"Подтвердить участие в выборах": аферисты придумали новую схему обмана
21:10Следственные действия проходят в офисе Зеленского
20:45Над Крымом и другими регионами России силы ПВО уничтожили 480 БПЛА
20:4027 тысяч тонн винограда для вина планируют собрать этой осенью в Севастополе
20:30Вобла под запретом: Росрыболовство хочет продлить запрет на 2027 год
20:11Бойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области
19:45В Севастополе ограничат продажу алкоголя на сутки
19:24В Севастополе громко - Развожаев объяснил причину
19:11В ООН проголосовали за переделку карты мира
19:00На ЮБК открыли памятник русскому промышленнику Ивану Мальцову
18:49Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ
18:40Всероссийский диктант "Россия — дом народов" напишут 8 сентября
Лента новостейМолния