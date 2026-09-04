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В Крыму состоится двухнедельный крестный ход
В Крыму состоится двухнедельный крестный ход - РИА Новости Крым, 04.09.2026
В Крыму состоится двухнедельный крестный ход
С 8 по 21 сентября по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоится пеший крестный ход с чудотворным образом Божией Матери "Державная" РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. С 8 по 21 сентября по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоится пеший крестный ход с чудотворным образом Божией Матери "Державная" по Крымскому полуострову. Об этом сообщают в пресс-службе Крымской митрополии.Крестный ход, который проходит в Крыму ежегодно с 2008 года, стал уже традиционным. Он проводится по благословению правящего митрополита.В 2008 году крестный ход с этой иконой шел из Севастополя в Москву по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.Общий маршрут составляет 210 километров. Крестный ход пройдет по Севастополю, затем через село Орлиное на Форос, через Алупку, Ай-Петри и Ялту выйдет в Бахчисарайский район, где посетит множество сел и горные монастыри. Завершится крестный ход в Бахчисарае.По пути верующие будут заходить в храмы, служить молебны и литургии, ночевать в палатках и спальниках. Как говорится в сообщении, в крестном ходе ожидается участие не только крымчан, но и верующих со всех уголков России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый женский в Крыму: история монастыря святой ПараскевыКрещение князя Владимира в Крыму: как это было и к чему привелоСвято-Владимирский собор в Херсонесе как символ Крыма
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религия, общество, рпц (русская православная церковь), православие, крым, новости крыма, крымская митрополия
В Крыму состоится двухнедельный крестный ход
Икону богородицы "Державная" пронесут через горный Крым крестным ходом
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. С 8 по 21 сентября по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоится пеший крестный ход с чудотворным образом Божией Матери "Державная" по Крымскому полуострову. Об этом сообщают в пресс-службе Крымской митрополии.
Крестный ход, который проходит в Крыму ежегодно с 2008 года, стал уже традиционным. Он проводится по благословению правящего митрополита.
В 2008 году крестный ход с этой иконой шел из Севастополя в Москву по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
"С тех пор каждый год, в сентябре, с иконой Богородицы "Державная" центр "Русичи" проводит пеший крестный ход по Крыму. В этом году он пройдёт в 17-й раз. На протяжении всего пути участники молитвенно просят у Господа и Его Пречистой Матери благословения и помощи, молясь о сохранении мира и благополучии жителей полуострова", - говорится в сообщении.
Общий маршрут составляет 210 километров. Крестный ход пройдет по Севастополю, затем через село Орлиное на Форос, через Алупку, Ай-Петри и Ялту выйдет в Бахчисарайский район, где посетит множество сел и горные монастыри. Завершится крестный ход в Бахчисарае.
По пути верующие будут заходить в храмы, служить молебны и литургии, ночевать в палатках и спальниках. Как говорится в сообщении, в крестном ходе ожидается участие не только крымчан, но и верующих со всех уголков России.
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