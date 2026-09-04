Рейтинг@Mail.ru
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260904/v-krymu-rabotaet-pvo--obyavlena-bespilotnaya-opasnost-1158984305.html
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 04.09.2026
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T23:15
2026-09-04T23:16
пво
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0f/1158507151_0:250:2900:1881_1920x0_80_0_0_2c73c1dbf84042cceeb3dca4681c0b5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности."Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" – призывают в МЧС.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0f/1158507151_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_2b300785f3e6d17a76bae354de473ec5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

23:15 04.09.2026 (обновлено: 23:16 04.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Крыму работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.

"Беспилотная опасность! На западе Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие", – сказано в сообщении.

Жителей и гостей полуострова призвали избегать открытой местности и соблюдать меры безопасности.
"Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!" – призывают в МЧС.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПВОАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01До +32: прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 5 сентября
23:15В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
22:33Взрыв в здании СБУ в Киеве и кадровые назначения в Крыму – главное за день
22:12Необычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае
22:09Уиткофф и Кушнер доставят в Москву предложение по миру на Украине - Трамп
22:00Житель Курска спас тонущую в Керченском проливе девушку
21:55Шнобелевская премия 2026: от тараканов до трусов
21:48В Крыму состоится двухнедельный крестный ход
21:35В Севастополе 10-летний ребенок на самокате попал под машину
21:29Бензин в Севастополе: где заправить бак в субботу
21:20"Подтвердить участие в выборах": аферисты придумали новую схему обмана
21:10Следственные действия проходят в офисе Зеленского
20:45Над Крымом и другими регионами России силы ПВО уничтожили 480 БПЛА
20:4027 тысяч тонн винограда для вина планируют собрать этой осенью в Севастополе
20:30Вобла под запретом: Росрыболовство хочет продлить запрет на 2027 год
20:11Бойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области
19:45В Севастополе ограничат продажу алкоголя на сутки
19:24В Севастополе громко - Развожаев объяснил причину
19:11В ООН проголосовали за переделку карты мира
Лента новостейМолния