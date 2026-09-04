В Крыму 334 студента-медика заключили договоры о целевом обучении
334 студента медицинских вузов Крыма заключили договоры о целевом обучении
© Алексей НатаровСтуденты-медики
© Алексей Натаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. 334 студента медицинских вузов и колледжей Крыма заключили договоры о целевом обучении и после выпуска будут работать в медорганизациях региона. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.
"В 2026 году 334 студента, поступившие в медицинские вузы и колледжи, заключили договоры о целевом обучении с министерством здравоохранения Республики Крым. После завершения обучения молодым специалистам будет гарантировано трудоустройство в медицинских организациях региона", – написал Натаров в своем канале в МАКС.
В соответствии с условиями договоров выпускники должны будут отработать в выбранном медицинском учреждении три года, уточнил он.
"По программам специалитета в медицинские вузы поступили 145 студентов-целевиков, по программам ординатуры — 66 человек. Целевая подготовка ведется в том числе по редким и востребованным направлениям. Впервые заключены договоры на обучение врача-сурдолога, врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению", - продолжил министр.
Также, по его данным, 123 абитуриента поступили по целевым договорам в медицинские колледжи. Как подчеркнул Натаров, студенты-целевики в Крыму с 2024 года получают повышенные стипендии.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал ранее, что 230 тысяч молодых специалистов придут в текущем году в медицинскую отрасль России.
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