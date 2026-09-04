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В Крыму 334 студента-медика заключили договоры о целевом обучении

В Крыму 334 студента-медика заключили договоры о целевом обучении - РИА Новости Крым, 04.09.2026

В Крыму 334 студента-медика заключили договоры о целевом обучении

334 студента медицинских вузов и колледжей Крыма заключили договоры о целевом обучении и после выпуска будут работать в медорганизациях региона. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T10:57

2026-09-04T10:57

2026-09-04T10:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. 334 студента медицинских вузов и колледжей Крыма заключили договоры о целевом обучении и после выпуска будут работать в медорганизациях региона. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.В соответствии с условиями договоров выпускники должны будут отработать в выбранном медицинском учреждении три года, уточнил он.Также, по его данным, 123 абитуриента поступили по целевым договорам в медицинские колледжи. Как подчеркнул Натаров, студенты-целевики в Крыму с 2024 года получают повышенные стипендии.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал ранее, что 230 тысяч молодых специалистов придут в текущем году в медицинскую отрасль России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закрепит выпускников за больницами для решения кадрового дефицитаУчат бесплатно для себя: как в Крыму решают проблему дефицита медиковОтключения света в Крыму: что делать с лекарствами

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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