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В Крым направлено оборудование для использования солнечной энергии - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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В Крым направлено оборудование для использования солнечной энергии
В Крым направлено оборудование для использования солнечной энергии - РИА Новости Крым, 04.09.2026
В Крым направлено оборудование для использования солнечной энергии
В Крыму рассматривают возможность альтернативных видов генерации и распределения электроэнергии. В частности, речь идет о солнечной энергии. Соответствующее... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T13:35
2026-09-04T13:35
крым
новости крыма
энергетика
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен– РИА Новости Крым. В Крыму рассматривают возможность альтернативных видов генерации и распределения электроэнергии. В частности, речь идет о солнечной энергии. Соответствующее оборудование уже направлено в регион. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.По его словам, власти стремятся сохранить экономику и рабочие места в условиях вражеских атак на инфраструктуру полуострова, в том числе и энергетическую."Преодоление всех последствий военных действий еще впереди. &lt;…&gt; Крым достойно выдерживает все испытания. Сейчас мы активно восстанавливаем поврежденную инфраструктуру. В этом нам помогает федеральный центр. Новая ситуация показывает, что защищать теперь нужно все важные, стратегические объекты. Расслабляться ни в коем случае нельзя", - подытожил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, энергетика, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет)
В Крым направлено оборудование для использования солнечной энергии

В Крым направлено оборудование для использования солнечной энергии – Константинов

13:35 04.09.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСолнечная батарея. Архивное фото
Солнечная батарея. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен– РИА Новости Крым. В Крыму рассматривают возможность альтернативных видов генерации и распределения электроэнергии. В частности, речь идет о солнечной энергии. Соответствующее оборудование уже направлено в регион. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"В Крыму возможно формирование новой отрасли, связанной с использованием альтернативных видов генерации и распределения электроэнергии. Крым — солнечный край. Использование энергии Солнца — одна из тех возможностей, которые открываются сегодня. На полуостров идет оборудование, задача которого – оптимизировать и минимизировать потребление традиционной электроэнергии. Это хорошее направление, которое может получить развитие в будущем", - сообщил он в МАКС.
По его словам, власти стремятся сохранить экономику и рабочие места в условиях вражеских атак на инфраструктуру полуострова, в том числе и энергетическую.
"Преодоление всех последствий военных действий еще впереди. <…> Крым достойно выдерживает все испытания. Сейчас мы активно восстанавливаем поврежденную инфраструктуру. В этом нам помогает федеральный центр. Новая ситуация показывает, что защищать теперь нужно все важные, стратегические объекты. Расслабляться ни в коем случае нельзя", - подытожил он.
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КрымНовости КрымаЭнергетикаВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)
 
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