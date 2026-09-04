https://crimea.ria.ru/20260904/v-krym-napravleno-oborudovanie-dlya-ispolzovaniya-solnechnoy-energii-1159099355.html

В Крым направлено оборудование для использования солнечной энергии

В Крым направлено оборудование для использования солнечной энергии - РИА Новости Крым, 04.09.2026

В Крым направлено оборудование для использования солнечной энергии

В Крыму рассматривают возможность альтернативных видов генерации и распределения электроэнергии. В частности, речь идет о солнечной энергии. Соответствующее... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T13:35

2026-09-04T13:35

2026-09-04T13:35

крым

новости крыма

энергетика

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен– РИА Новости Крым. В Крыму рассматривают возможность альтернативных видов генерации и распределения электроэнергии. В частности, речь идет о солнечной энергии. Соответствующее оборудование уже направлено в регион. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.По его словам, власти стремятся сохранить экономику и рабочие места в условиях вражеских атак на инфраструктуру полуострова, в том числе и энергетическую."Преодоление всех последствий военных действий еще впереди. <…> Крым достойно выдерживает все испытания. Сейчас мы активно восстанавливаем поврежденную инфраструктуру. В этом нам помогает федеральный центр. Новая ситуация показывает, что защищать теперь нужно все важные, стратегические объекты. Расслабляться ни в коем случае нельзя", - подытожил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, энергетика, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет)