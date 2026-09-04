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В Херсонской области дали старт досрочному голосованию
В Херсонской области дали старт досрочному голосованию - РИА Новости Крым, 04.09.2026
В Херсонской области дали старт досрочному голосованию
В Херсонской области стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы России. Избирательный участок открылся в прифронтовом городе Таврийск, где... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T16:35
2026-09-04T16:35
2026-09-04T16:35
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марина захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Херсонской области стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы России. Избирательный участок открылся в прифронтовом городе Таврийск, где сохраняется сложная оперативная обстановка и идут боевые действия. Старт голосованию дала председатель Избирательной комиссии региона Марина Захарова, сообщает пресс-служба местного избиркомаУчасток носит имя Владимира Леонтьева, бывшего главы Новой Каховки, который погиб в 2025 году в результате действий противника. В память о нем на участке сохраняется атмосфера уважения к истории города и его жителям, внесшим вклад в его развитие.Организация голосования в прифронтовом округе проводится с учетом действующей обстановки и необходимых мер безопасности. Для жителей города возможность принять участие в выборах непосредственно на месте становится важной частью общественной жизни даже в условиях продолжающихся военных действий, рассказали в избиркоме.При этом досрочное голосование в Херсонской области будет проходить в два этапа. Первый - с 4 по 8 сентября - в Новой Каховке, Голопристанском, Верхнерогачикском, Горностаевском, Нижнесерогозском, Геническом и Чаплинском округах. Второй - охватит Великолепетихский, Каланчакский, Алешкинский, Каховский, Скадовский, Ивановский и Новотроицкий округа, перечислили в пресс-службе, отметив, что избирателям доступны все формы голосования, предусмотренные постановлением ЦИК России: на дому, вне помещений и на придомовых территориях в труднодоступных населенных пунктах.Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что более 13,7 тысячи избирателей из регионов, где действует военное положение, уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2026 досрочно.Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предстоящие выборы подтвердят способность РФ противостоять внешним угрозам – ПутинУчастники СВО будут баллотироваться в Госдуму от КрымаФормы голосования и сроки для заявлений: как пройдут выборы в Крыму
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РИА Новости Крым
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новости, марина захарова, херсонская область, выборы, государственная дума рф
В Херсонской области дали старт досрочному голосованию
В Херсонской области стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Херсонской области стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы России. Избирательный участок открылся в прифронтовом городе Таврийск, где сохраняется сложная оперативная обстановка и идут боевые действия. Старт голосованию дала председатель Избирательной комиссии региона Марина Захарова, сообщает пресс-служба местного избиркома
"Несмотря на тяжелую оперативную обстановку, люди идут на избирательные участки для того, чтобы отдать свой голос за будущее своего региона и своей страны", - приводит пресс-служба слова Захаровой.
Участок носит имя Владимира Леонтьева, бывшего главы Новой Каховки, который погиб в 2025 году в результате действий противника. В память о нем на участке сохраняется атмосфера уважения к истории города и его жителям, внесшим вклад в его развитие.
Организация голосования в прифронтовом округе проводится с учетом действующей обстановки и необходимых мер безопасности. Для жителей города возможность принять участие в выборах непосредственно на месте становится важной частью общественной жизни даже в условиях продолжающихся военных действий, рассказали в избиркоме.
При этом досрочное голосование в Херсонской области будет проходить в два этапа. Первый - с 4 по 8 сентября - в Новой Каховке, Голопристанском, Верхнерогачикском, Горностаевском, Нижнесерогозском, Геническом и Чаплинском округах. Второй - охватит Великолепетихский, Каланчакский, Алешкинский, Каховский, Скадовский, Ивановский и Новотроицкий округа, перечислили в пресс-службе, отметив, что избирателям доступны все формы голосования, предусмотренные постановлением ЦИК России: на дому, вне помещений и на придомовых территориях в труднодоступных населенных пунктах.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила
, что более 13,7 тысячи избирателей из регионов, где действует военное положение, уже проголосовали на выборах в ЕДГ-2026 досрочно.
Ранее стало известно
, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил
, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
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