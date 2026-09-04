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В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ
В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 04.09.2026
В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ
Силы Черноморского флота за минувшую неделю уничтожили 14 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T14:04
2026-09-04T14:04
2026-09-04T14:04
черное море
министерство обороны рф
новости сво
безэкипажные катера
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота за минувшую неделю уничтожили 14 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Об уничтожении шести вражеских БЭКов Минобороны проинформировало 3 сентября. До этого, 2 сентября, также сообщалось об уничтожении морского беспилотника ВСУ.Как сообщалось, за неделю средствами ПВО сбиты 49 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 6093 беспилотников самолетного типа. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Групповые удары по Украине: что поражено в Киеве и ОдессеНад Крымом и Черным морем сбили беспилотникиПод прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛАС уважением,
черное море
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черное море, министерство обороны рф, новости сво, безэкипажные катера, всу (вооруженные силы украины)
В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ
Черноморский флот уничтожил 14 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море за неделю