https://crimea.ria.ru/20260904/v-chernom-more-unichtozheny-14-bezekipazhnykh-katerov-vsu-1159100823.html

В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ

В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 04.09.2026

В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ

Силы Черноморского флота за минувшую неделю уничтожили 14 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T14:04

2026-09-04T14:04

2026-09-04T14:04

черное море

министерство обороны рф

новости сво

безэкипажные катера

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота за минувшую неделю уничтожили 14 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Об уничтожении шести вражеских БЭКов Минобороны проинформировало 3 сентября. До этого, 2 сентября, также сообщалось об уничтожении морского беспилотника ВСУ.Как сообщалось, за неделю средствами ПВО сбиты 49 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 6093 беспилотников самолетного типа. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Групповые удары по Украине: что поражено в Киеве и ОдессеНад Крымом и Черным морем сбили беспилотникиПод прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛАС уважением,

черное море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, министерство обороны рф, новости сво, безэкипажные катера, всу (вооруженные силы украины)