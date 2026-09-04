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В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ
В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 04.09.2026
В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ
Силы Черноморского флота за минувшую неделю уничтожили 14 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T14:04
2026-09-04T14:04
черное море
министерство обороны рф
новости сво
безэкипажные катера
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота за минувшую неделю уничтожили 14 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Об уничтожении шести вражеских БЭКов Минобороны проинформировало 3 сентября. До этого, 2 сентября, также сообщалось об уничтожении морского беспилотника ВСУ.Как сообщалось, за неделю средствами ПВО сбиты 49 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 6093 беспилотников самолетного типа. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Групповые удары по Украине: что поражено в Киеве и ОдессеНад Крымом и Черным морем сбили беспилотникиПод прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛАС уважением,
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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черное море, министерство обороны рф, новости сво, безэкипажные катера, всу (вооруженные силы украины)
В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ

Черноморский флот уничтожил 14 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море за неделю

14:04 04.09.2026
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота за минувшую неделю уничтожили 14 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины", - проинформировало ведомств.
Об уничтожении шести вражеских БЭКов Минобороны проинформировало 3 сентября. До этого, 2 сентября, также сообщалось об уничтожении морского беспилотника ВСУ.
Как сообщалось, за неделю средствами ПВО сбиты 49 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 6093 беспилотников самолетного типа.
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С уважением,
 
Черное мореМинистерство обороны РФНовости СВОБезэкипажные катераВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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