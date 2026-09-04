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Утечка химического вещества в турецком порту - 35 человек пострадали
Утечка химического вещества в турецком порту - 35 человек пострадали - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Утечка химического вещества в турецком порту - 35 человек пострадали
Утечка химического вещества этила акрилата произошла в ночь на пятницу в порту турецкого Мерсина, пострадали 35 рабочих, сообщили власти провинции. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T12:52
2026-09-04T12:52
2026-09-04T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Утечка химического вещества этила акрилата произошла в ночь на пятницу в порту турецкого Мерсина, пострадали 35 рабочих, сообщили власти провинции.Инцидент произошел в 02.20 (время совпадает с мск) в международном порту Мерсина."В результате опрокидывания тяжелого оборудования на контейнер произошла утечка, предположительно, этила акрилата, вследствие чего в воздухе появился тяжелый запах. Специалисты Управления по ликвидации последствий природных бедствий не зафиксировали негативной ситуации", - говорится в пресс-релизе.Контейнер был вскоре помещен в изолированное место.Пострадали как минимум 35 рабочих порта, их состояние здоровья сейчас в норме, но они остаются под наблюдением врачей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, турция, в мире, происшествия, экология
Утечка химического вещества в турецком порту - 35 человек пострадали
Из-за утечки химического вещества произошла в турецком порту пострадали 35 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Утечка химического вещества этила акрилата произошла в ночь на пятницу в порту турецкого Мерсина, пострадали 35 рабочих, сообщили власти провинции.
Инцидент произошел в 02.20 (время совпадает с мск) в международном порту Мерсина.
"В результате опрокидывания тяжелого оборудования на контейнер произошла утечка, предположительно, этила акрилата, вследствие чего в воздухе появился тяжелый запах. Специалисты Управления по ликвидации последствий природных бедствий не зафиксировали негативной ситуации", - говорится в пресс-релизе.
Контейнер был вскоре помещен в изолированное место.
Пострадали как минимум 35 рабочих порта, их состояние здоровья сейчас в норме, но они остаются под наблюдением врачей.
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