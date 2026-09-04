Рейтинг@Mail.ru
Утечка химического вещества в турецком порту - 35 человек пострадали - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260904/utechka-khimicheskogo-veschestva-v-turetskom-portu---35-chelovek-postradali-1159097107.html
Утечка химического вещества в турецком порту - 35 человек пострадали
Утечка химического вещества в турецком порту - 35 человек пострадали - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Утечка химического вещества в турецком порту - 35 человек пострадали
Утечка химического вещества этила акрилата произошла в ночь на пятницу в порту турецкого Мерсина, пострадали 35 рабочих, сообщили власти провинции. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T12:52
2026-09-04T12:52
новости
турция
в мире
происшествия
экология
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/04/1159096950_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_76fdee114b45d903aabf00ac5ab29283.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Утечка химического вещества этила акрилата произошла в ночь на пятницу в порту турецкого Мерсина, пострадали 35 рабочих, сообщили власти провинции.Инцидент произошел в 02.20 (время совпадает с мск) в международном порту Мерсина."В результате опрокидывания тяжелого оборудования на контейнер произошла утечка, предположительно, этила акрилата, вследствие чего в воздухе появился тяжелый запах. Специалисты Управления по ликвидации последствий природных бедствий не зафиксировали негативной ситуации", - говорится в пресс-релизе.Контейнер был вскоре помещен в изолированное место.Пострадали как минимум 35 рабочих порта, их состояние здоровья сейчас в норме, но они остаются под наблюдением врачей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/04/1159096950_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_9f4a895e4beb2095433af2c477b751f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, турция, в мире, происшествия, экология
Утечка химического вещества в турецком порту - 35 человек пострадали

Из-за утечки химического вещества произошла в турецком порту пострадали 35 человек

12:52 04.09.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛюди в костюмах химзащиты
Люди в костюмах химзащиты - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Утечка химического вещества этила акрилата произошла в ночь на пятницу в порту турецкого Мерсина, пострадали 35 рабочих, сообщили власти провинции.
Инцидент произошел в 02.20 (время совпадает с мск) в международном порту Мерсина.
"В результате опрокидывания тяжелого оборудования на контейнер произошла утечка, предположительно, этила акрилата, вследствие чего в воздухе появился тяжелый запах. Специалисты Управления по ликвидации последствий природных бедствий не зафиксировали негативной ситуации", - говорится в пресс-релизе.
Контейнер был вскоре помещен в изолированное место.
Пострадали как минимум 35 рабочих порта, их состояние здоровья сейчас в норме, но они остаются под наблюдением врачей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиТурцияВ миреПроисшествияЭкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:35В Крым направлено оборудование для использования солнечной энергии
13:22Обманул покупателей на 36 миллионов: полиция Крыма поймала афериста
13:11На фронтах СВО горят боевики и техника ВСУ – потери Киева за неделю
13:06Девять дней выживали в затопленном тоннеле – в Непале спасли двух человек
12:59В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
12:52Утечка химического вещества в турецком порту - 35 человек пострадали
12:49Дрон ВСУ сбросил бомбу на дом в Брянской области – два человека погибли
12:40ВСУ атакуют Севастополь - работают ПВО и мобильные группы
12:37Склады с БПЛА и логистика: армия России нанесла 17 групповых ударов по Украине
12:31Стало известно состояние раненной при атаке на Ростовскую область девочки
12:20Назначен новый глава Керчи
12:19Воздушная тревога звучит в Севастополе
12:17Грузское и Никаноровка в Донбассе перешли под контроль России
11:56Двое пьяных крымчан украли генератор с вышки связи в селе
11:45Число жертв крушения парома у Кипра возросло до 12 - власти
11:40Не поделили место в аудитории: студент ударил ножом сокурсника в Дагестане
11:25Захват заложников в ростовском СИЗО – суд вынес приговор фигурантам
11:1716-летний подросток из Севастополя работал на террористов
11:05У Крымского моста начала расти очередь
10:57В Крыму 334 студента-медика заключили договоры о целевом обучении
Лента новостейМолния