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Утечка химического вещества в турецком порту - 35 человек пострадали

Утечка химического вещества в турецком порту - 35 человек пострадали - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Утечка химического вещества в турецком порту - 35 человек пострадали

Утечка химического вещества этила акрилата произошла в ночь на пятницу в порту турецкого Мерсина, пострадали 35 рабочих, сообщили власти провинции. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T12:52

2026-09-04T12:52

2026-09-04T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Утечка химического вещества этила акрилата произошла в ночь на пятницу в порту турецкого Мерсина, пострадали 35 рабочих, сообщили власти провинции.Инцидент произошел в 02.20 (время совпадает с мск) в международном порту Мерсина."В результате опрокидывания тяжелого оборудования на контейнер произошла утечка, предположительно, этила акрилата, вследствие чего в воздухе появился тяжелый запах. Специалисты Управления по ликвидации последствий природных бедствий не зафиксировали негативной ситуации", - говорится в пресс-релизе.Контейнер был вскоре помещен в изолированное место.Пострадали как минимум 35 рабочих порта, их состояние здоровья сейчас в норме, но они остаются под наблюдением врачей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, турция, в мире, происшествия, экология