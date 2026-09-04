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Украина уже проиграла в конфликте с Россией – политик из США
Украина уже проиграла в конфликте с Россией – политик из США - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Украина уже проиграла в конфликте с Россией – политик из США
Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией и продолжает воевать только ради того, чтобы лидеры киевского режима зарабатывали деньги. Такое мнение... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T07:26
2026-09-04T07:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией и продолжает воевать только ради того, чтобы лидеры киевского режима зарабатывали деньги. Такое мнение высказала американский политик Кимберли Лоу в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).По словам Лоу, на Украине действуют группировки неонацистов, у которых имеется много оружия.Политик назвала это обстоятельство, "глобальным вызовом", на который Европе следует обратить внимание, "пока не поздно".Лоу также подтвердила, что США финансировали работу биологических лабораторий на Украине и сравнила их работу с японскими экспериментами над людьми в 1940-х годах. Тогда подопытных заражали опасными вирусами, напомнила она.Кроме того, политик выразила сожаление по поводу русофобии, с которой сталкиваются граждане России со стороны Запада. Рядовые жители западных стран не ненавидят россиян, их просто убедили в том, что "Россия плохая, а Украина хорошая", объяснила она.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Консерва по-киевски: что ждет ЗеленскогоЖаба с гадюкой воюют: к чему приведет конфликт СБУ и ГУР в КиевеЧтобы неповадно было: Путин назвал цель ударов по Украине
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сша, вэф, украина, россия, политика, внешняя политика, новости, новости сво
Украина уже проиграла в конфликте с Россией – политик из США
Украина уже проиграла СВО и продолжает воевать ради наживы – американский политик
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией и продолжает воевать только ради того, чтобы лидеры киевского режима зарабатывали деньги. Такое мнение высказала американский политик Кимберли Лоу в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Правда в том, что Украина уже проиграла эту войну", - приводит ее слова РИА Новости.
По словам Лоу, на Украине действуют группировки неонацистов, у которых имеется много оружия.
Политик назвала это обстоятельство, "глобальным вызовом", на который Европе следует обратить внимание, "пока не поздно".
Лоу также подтвердила, что США финансировали работу биологических лабораторий на Украине и сравнила их работу с японскими экспериментами над людьми в 1940-х годах. Тогда подопытных заражали опасными вирусами, напомнила она.
Кроме того, политик выразила сожаление по поводу русофобии, с которой сталкиваются граждане России со стороны Запада. Рядовые жители западных стран не ненавидят россиян, их просто убедили в том, что "Россия плохая, а Украина хорошая", объяснила она.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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