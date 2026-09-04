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Уиткофф и Кушнер доставят в Москву предложение по миру на Украине - Трамп - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Уиткофф и Кушнер доставят в Москву предложение по миру на Украине - Трамп
Уиткофф и Кушнер доставят в Москву предложение по миру на Украине - Трамп - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Уиткофф и Кушнер доставят в Москву предложение по миру на Украине - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер во время предстоящего визита в Москву представят предложения по... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T22:09
2026-09-04T22:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер во время предстоящего визита в Москву представят предложения по прекращению конфликта на Украине.Это заявление стало первым официальным комментарием американской стороны относительно готовящегося визита, который пока официально не подтвержден.Ранее агентство Блумберг передавало, что Уиткофф и Кушнер, как ожидается, прибудут в Москву для переговоров в субботу.В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном визите представителей президента США, отметил, что не стал бы ничего анонсировать, но пообещал проинформировать, когда эти контакты состоятся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дональд трамп, сша, новости, в мире, украина, новости сво, стивен уиткофф, джаред кушнер, политика
Уиткофф и Кушнер доставят в Москву предложение по миру на Украине - Трамп

Уиткофф и Кушнер доставят в Москву предложение по миру на Украине - Трамп

22:09 04.09.2026 (обновлено: 22:12 04.09.2026)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер во время предстоящего визита в Москву представят предложения по прекращению конфликта на Украине.
"Они (Уиткофф и Кушнер – ред.) везут с собой (в Москву – ред.) предложение по прекращению войны (на Украине – ред.)", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Это заявление стало первым официальным комментарием американской стороны относительно готовящегося визита, который пока официально не подтвержден.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Уиткофф и Кушнер, как ожидается, прибудут в Москву для переговоров в субботу.
В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном визите представителей президента США, отметил, что не стал бы ничего анонсировать, но пообещал проинформировать, когда эти контакты состоятся.
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Дональд ТрампСШАНовостиВ миреУкраинаНовости СВОСтивен УиткоффДжаред КушнерПолитика
 
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