https://crimea.ria.ru/20260904/uitkoff-i-kushner-dostavyat-v-moskvu-predlozhenie-po-miru-na-ukraine---tramp-1159113524.html

Уиткофф и Кушнер доставят в Москву предложение по миру на Украине - Трамп

Уиткофф и Кушнер доставят в Москву предложение по миру на Украине - Трамп - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Уиткофф и Кушнер доставят в Москву предложение по миру на Украине - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер во время предстоящего визита в Москву представят предложения по... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T22:09

2026-09-04T22:09

2026-09-04T22:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер во время предстоящего визита в Москву представят предложения по прекращению конфликта на Украине.Это заявление стало первым официальным комментарием американской стороны относительно готовящегося визита, который пока официально не подтвержден.Ранее агентство Блумберг передавало, что Уиткофф и Кушнер, как ожидается, прибудут в Москву для переговоров в субботу.В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном визите представителей президента США, отметил, что не стал бы ничего анонсировать, но пообещал проинформировать, когда эти контакты состоятся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, новости, в мире, украина, новости сво, стивен уиткофф, джаред кушнер, политика