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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 04.09.2026
У Крымского моста начала расти очередь
К 11 утра пятницы у Крымского моста начала скапливаться пробка у пунктов досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T11:05
2026-09-04T11:05
2026-09-04T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. К 11 утра пятницы у Крымского моста начала скапливаться пробка у пунктов досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста сейчас выросла очередь со стороны Керчи