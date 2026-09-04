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У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 04.09.2026
У Крымского моста начала расти очередь
К 11 утра пятницы у Крымского моста начала скапливаться пробка у пунктов досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T11:05
2026-09-04T11:05
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. К 11 утра пятницы у Крымского моста начала скапливаться пробка у пунктов досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
У Крымского моста начала расти очередь

У Крымского моста сейчас выросла очередь со стороны Керчи

11:05 04.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. К 11 утра пятницы у Крымского моста начала скапливаться пробка у пунктов досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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