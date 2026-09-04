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Цена на дизтопливо в США побила исторический рекорд

Цена на дизтопливо в США побила исторический рекорд - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Цена на дизтопливо в США побила исторический рекорд

Средняя цена на дизельное топливо в США выросла почти на 60% за последний год и достигла исторического максимума в 5,85 доллара за галлон. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T13:55

2026-09-04T13:55

2026-09-04T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Средняя цена на дизельное топливо в США выросла почти на 60% за последний год и достигла исторического максимума в 5,85 доллара за галлон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации.В прошлом году галлон дизеля стоил в США 3,71 доллара. Таким образом, данный вид топлива за год подорожал на 57%, или более чем на два доллара за галлон.По данным ассоциации, нынешние 5,85 доллара за тот же объем стали самой высокой средней стоимостью дизельного топлива в США за всю историю наблюдений.Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что мир переживает энергетический шок из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам России, поскольку они провоцируют рост мировых цен на топливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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