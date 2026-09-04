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Цена на дизтопливо в США побила исторический рекорд
Цена на дизтопливо в США побила исторический рекорд - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Цена на дизтопливо в США побила исторический рекорд
Средняя цена на дизельное топливо в США выросла почти на 60% за последний год и достигла исторического максимума в 5,85 доллара за галлон. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T13:55
2026-09-04T13:55
2026-09-04T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Средняя цена на дизельное топливо в США выросла почти на 60% за последний год и достигла исторического максимума в 5,85 доллара за галлон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации.В прошлом году галлон дизеля стоил в США 3,71 доллара. Таким образом, данный вид топлива за год подорожал на 57%, или более чем на два доллара за галлон.По данным ассоциации, нынешние 5,85 доллара за тот же объем стали самой высокой средней стоимостью дизельного топлива в США за всю историю наблюдений.Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что мир переживает энергетический шок из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам России, поскольку они провоцируют рост мировых цен на топливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сша, новости, экономика, топливо, в мире
Цена на дизтопливо в США побила исторический рекорд
Стоимость дизтоплива в США выросла на 60% за год и обновила исторический максимум
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Средняя цена на дизельное топливо в США выросла почти на 60% за последний год и достигла исторического максимума в 5,85 доллара за галлон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации.
В прошлом году галлон дизеля стоил в США 3,71 доллара. Таким образом, данный вид топлива за год подорожал на 57%, или более чем на два доллара за галлон.
По данным ассоциации, нынешние 5,85 доллара за тот же объем стали самой высокой средней стоимостью дизельного топлива в США за всю историю наблюдений.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что мир переживает энергетический шок из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам России, поскольку они провоцируют рост мировых цен на топливо.
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