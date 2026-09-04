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Террор Киева в ЛНР: восемь человек ранены при атаках на республику - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Террор Киева в ЛНР: восемь человек ранены при атаках на республику
Террор Киева в ЛНР: восемь человек ранены при атаках на республику - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Террор Киева в ЛНР: восемь человек ранены при атаках на республику
Восемь человек, в том числе два работника скорой помощи, ранены в результате атак украинских боевиков на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T15:17
2026-09-04T15:17
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
новости сво
новые регионы россии
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Восемь человек, в том числе два работника скорой помощи, ранены в результате атак украинских боевиков на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.В Сватовском муниципальном округе осколочное ранение получил 18-летний парень. Также пострадал 41-летний водитель автомобиля, по которому ударил дрон.В Славяносербском муниципальном округе боевики атаковали объект энергетической инфраструктуры, ранение получил один человек. В Кременском муниципальном округе беспилотник ударил по движущемуся мотоциклу, пострадали 54-летняя женщина и 57-летний мужчина, добавил глава ЛНР.Силами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией республики уничтожено порядка 40 воздушных целей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ сбросил бомбу на дом в Брянской области – два человека погиблиСтало известно состояние раненной при атаке на Ростовскую область девочкиПять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости сво, новые регионы россии, атаки всу
Террор Киева в ЛНР: восемь человек ранены при атаках на республику

Восемь жителей ЛНР ранены в результате атак со стороны ВСУ – Пасечник

15:17 04.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Восемь человек, в том числе два работника скорой помощи, ранены в результате атак украинских боевиков на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"В Рубежном неонацисты атаковали автомобиль скорой помощи, ранения получили водитель и фельдшер. В результате еще одного удара пострадал 59-летний мужчина, который ехал на электровелосипеде", - написал Пасечник в своем канале в МАКС.
В Сватовском муниципальном округе осколочное ранение получил 18-летний парень. Также пострадал 41-летний водитель автомобиля, по которому ударил дрон.
В Славяносербском муниципальном округе боевики атаковали объект энергетической инфраструктуры, ранение получил один человек. В Кременском муниципальном округе беспилотник ударил по движущемуся мотоциклу, пострадали 54-летняя женщина и 57-летний мужчина, добавил глава ЛНР.
Силами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией республики уничтожено порядка 40 воздушных целей.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникНовости СВОНовые регионы РоссииАтаки ВСУ
 
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