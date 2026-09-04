https://crimea.ria.ru/20260904/terror-kieva-v-lnr-vosem-chelovek-raneny-pri-atakakh-na-respubliku-1159103616.html

Террор Киева в ЛНР: восемь человек ранены при атаках на республику

Террор Киева в ЛНР: восемь человек ранены при атаках на республику - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Террор Киева в ЛНР: восемь человек ранены при атаках на республику

Восемь человек, в том числе два работника скорой помощи, ранены в результате атак украинских боевиков на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T15:17

2026-09-04T15:17

2026-09-04T15:17

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

новости сво

новые регионы россии

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Восемь человек, в том числе два работника скорой помощи, ранены в результате атак украинских боевиков на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.В Сватовском муниципальном округе осколочное ранение получил 18-летний парень. Также пострадал 41-летний водитель автомобиля, по которому ударил дрон.В Славяносербском муниципальном округе боевики атаковали объект энергетической инфраструктуры, ранение получил один человек. В Кременском муниципальном округе беспилотник ударил по движущемуся мотоциклу, пострадали 54-летняя женщина и 57-летний мужчина, добавил глава ЛНР.Силами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией республики уничтожено порядка 40 воздушных целей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ сбросил бомбу на дом в Брянской области – два человека погиблиСтало известно состояние раненной при атаке на Ростовскую область девочкиПять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости сво, новые регионы россии, атаки всу