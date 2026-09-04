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Террор Киева в ЛНР: восемь человек ранены при атаках на республику
Террор Киева в ЛНР: восемь человек ранены при атаках на республику - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Террор Киева в ЛНР: восемь человек ранены при атаках на республику
Восемь человек, в том числе два работника скорой помощи, ранены в результате атак украинских боевиков на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T15:17
2026-09-04T15:17
2026-09-04T15:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Восемь человек, в том числе два работника скорой помощи, ранены в результате атак украинских боевиков на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.В Сватовском муниципальном округе осколочное ранение получил 18-летний парень. Также пострадал 41-летний водитель автомобиля, по которому ударил дрон.В Славяносербском муниципальном округе боевики атаковали объект энергетической инфраструктуры, ранение получил один человек. В Кременском муниципальном округе беспилотник ударил по движущемуся мотоциклу, пострадали 54-летняя женщина и 57-летний мужчина, добавил глава ЛНР.Силами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией республики уничтожено порядка 40 воздушных целей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ сбросил бомбу на дом в Брянской области – два человека погиблиСтало известно состояние раненной при атаке на Ростовскую область девочкиПять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области
луганская народная республика (лнр)
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости сво, новые регионы россии, атаки всу
Террор Киева в ЛНР: восемь человек ранены при атаках на республику
Восемь жителей ЛНР ранены в результате атак со стороны ВСУ – Пасечник
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Восемь человек, в том числе два работника скорой помощи, ранены в результате атак украинских боевиков на Луганскую Народную Республику. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"В Рубежном неонацисты атаковали автомобиль скорой помощи, ранения получили водитель и фельдшер. В результате еще одного удара пострадал 59-летний мужчина, который ехал на электровелосипеде", - написал Пасечник в своем канале в МАКС.
В Сватовском муниципальном округе осколочное ранение получил 18-летний парень. Также пострадал 41-летний водитель автомобиля, по которому ударил дрон.
В Славяносербском муниципальном округе боевики атаковали объект энергетической инфраструктуры, ранение получил один человек. В Кременском муниципальном округе беспилотник ударил по движущемуся мотоциклу, пострадали 54-летняя женщина и 57-летний мужчина, добавил глава ЛНР.
Силами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией республики уничтожено порядка 40 воздушных целей.
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