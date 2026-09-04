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Тенденция к снижению – сколько ДТП произошло в Крыму за лето
Тенденция к снижению – сколько ДТП произошло в Крыму за лето - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Тенденция к снижению – сколько ДТП произошло в Крыму за лето
Снижение аварийности на 20% на дорогах Крыма зафиксировано с начала текущего года. За летний период на полуострове произошло 124 дорожно-транспортных... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Снижение аварийности на 20% на дорогах Крыма зафиксировано с начала текущего года. За летний период на полуострове произошло 124 дорожно-транспортных происшествия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД по Республике Крым, подполковник полиции Александр Олейник.За летний период, по его данным, на автомобильных дорогах Крыма произошло 124 аварии, в результате которых погибли 35 человек.Основными причинами происшествий на автодорогах полуострова, отметил начальник отдела Госавтоинспекции МВД по РК, стали нарушение правил скоростного режима (27,4%), несоблюдение очередности проезда перекрестков (22,2%), а также нарушение правил дорожного движения пешеходами — 11,5%.Наиболее аварийной в этот летний сезон стала трасса "Таврида", добавил он. Там произошло 12 ДТП, в которых погибли 3 человека и 15 получили травмы.Самым резонансным за это время, по его информации, дорожно-транспортным происшествием стала авария в Сакском районе, произошедшая в июле этого года.В то же время, по мнению подполковника полиции, динамика аварийности показывает, что водители в Крыму становятся более дисциплинированными."Камеры Центра автоматической фиксации правонарушений заставляют людей быть немножко дисциплинированней. Также административные штрафы, которые выросли в несколько раз, влияют на человеческий фактор. Человек понимает, что, если он нарушит, то будет нести материальную ответственность. Я думаю, динамика говорит сама за себя, но эту работу надо продолжать, рассматривать все позиции, но тенденция к снижению наблюдается", - резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму число погибших в ДТП за год снизилось почти на 11 процентовВ девяти из семнадцати ДТП виноваты мотоциклисты - ГАИНа дорогах Крыма установят еще 25 комплексов видеофиксации
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дтп, статистика, крым, новости крыма, мвд по республике крым, происшествия, гаи
Тенденция к снижению – сколько ДТП произошло в Крыму за лето
Аварийность на дорогах Крыма за лето снизилась на 20% - ГАИ
13:41 04.09.2026 (обновлено: 13:43 04.09.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым.
Снижение аварийности на 20% на дорогах Крыма зафиксировано с начала текущего года. За летний период на полуострове произошло 124 дорожно-транспортных происшествия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД по Республике Крым, подполковник полиции Александр Олейник.
"288 ДТП имели место в этом году. В прошлом году – 362. Допущено снижение на 20%. Снизилось число погибших - с 53 до 49 человек. Это снижение почти на 8%. Раненых участников дорожного движения также стало меньше – с 459 до 345 человек. В процентном выражении это 24,8%. В целом, наблюдается тенденция к снижению аварийности", - подтвердил он.
За летний период, по его данным, на автомобильных дорогах Крыма произошло 124 аварии, в результате которых погибли 35 человек.
Основными причинами происшествий на автодорогах полуострова, отметил начальник отдела Госавтоинспекции МВД по РК, стали нарушение правил скоростного режима (27,4%), несоблюдение очередности проезда перекрестков (22,2%), а также нарушение правил дорожного движения пешеходами — 11,5%.
Наиболее аварийной в этот летний сезон стала трасса "Таврида", добавил он. Там произошло 12 ДТП, в которых погибли 3 человека и 15 получили травмы.
"На границе с Херсонской областью, на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта также произошло 11 ДТП - 1 погибший, 14 пострадавших. На автодороге "Новороссия" — 9 ДТП, 4 погибших и 9 раненых", - уточнил Александр Олейник.
Самым резонансным за это время, по его информации, дорожно-транспортным происшествием стала авария в Сакском районе, произошедшая в июле этого года.
"Произошло лобовое столкновение. Водитель Лады Гранты выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автобусом. В результате три человека погибли, из них двое несовершеннолетних. Шесть человек пострадали - среди них один ребенок и пять пассажиров автобуса, который был участником дорожного движения", - рассказал собеседник.
В то же время, по мнению подполковника полиции, динамика аварийности показывает, что водители в Крыму становятся более дисциплинированными.
"Камеры Центра автоматической фиксации правонарушений заставляют людей быть немножко дисциплинированней. Также административные штрафы, которые выросли в несколько раз, влияют на человеческий фактор. Человек понимает, что, если он нарушит, то будет нести материальную ответственность. Я думаю, динамика говорит сама за себя, но эту работу надо продолжать, рассматривать все позиции, но тенденция к снижению наблюдается", - резюмировал он.
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