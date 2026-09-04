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Тенденция к снижению – сколько ДТП произошло в Крыму за лето

Тенденция к снижению – сколько ДТП произошло в Крыму за лето - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Тенденция к снижению – сколько ДТП произошло в Крыму за лето

Снижение аварийности на 20% на дорогах Крыма зафиксировано с начала текущего года. За летний период на полуострове произошло 124 дорожно-транспортных... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T13:41

2026-09-04T13:41

2026-09-04T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Снижение аварийности на 20% на дорогах Крыма зафиксировано с начала текущего года. За летний период на полуострове произошло 124 дорожно-транспортных происшествия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД по Республике Крым, подполковник полиции Александр Олейник.За летний период, по его данным, на автомобильных дорогах Крыма произошло 124 аварии, в результате которых погибли 35 человек.Основными причинами происшествий на автодорогах полуострова, отметил начальник отдела Госавтоинспекции МВД по РК, стали нарушение правил скоростного режима (27,4%), несоблюдение очередности проезда перекрестков (22,2%), а также нарушение правил дорожного движения пешеходами — 11,5%.Наиболее аварийной в этот летний сезон стала трасса "Таврида", добавил он. Там произошло 12 ДТП, в которых погибли 3 человека и 15 получили травмы.Самым резонансным за это время, по его информации, дорожно-транспортным происшествием стала авария в Сакском районе, произошедшая в июле этого года.В то же время, по мнению подполковника полиции, динамика аварийности показывает, что водители в Крыму становятся более дисциплинированными."Камеры Центра автоматической фиксации правонарушений заставляют людей быть немножко дисциплинированней. Также административные штрафы, которые выросли в несколько раз, влияют на человеческий фактор. Человек понимает, что, если он нарушит, то будет нести материальную ответственность. Я думаю, динамика говорит сама за себя, но эту работу надо продолжать, рассматривать все позиции, но тенденция к снижению наблюдается", - резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму число погибших в ДТП за год снизилось почти на 11 процентовВ девяти из семнадцати ДТП виноваты мотоциклисты - ГАИНа дорогах Крыма установят еще 25 комплексов видеофиксации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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