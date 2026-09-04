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165 лет со дня закладки Свято-Владимирского собора в Херсонесе - инфографика

165 лет со дня закладки Свято-Владимирского собора в Херсонесе - инфографика - РИА Новости Крым, 04.09.2026

165 лет со дня закладки Свято-Владимирского собора в Херсонесе - инфографика

Свято-Владимирский собор в Херсонесе в византийском стиле построили в конце XIX века. Его возводили более 30 лет, а средства собирали по всей стране... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T16:11

2026-09-04T16:11

2026-09-04T16:11

херсонес

религия

христианство

православие

владимирский собор

инфографика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Свято-Владимирский собор в Херсонесе в византийском стиле построили в конце XIX века. Его возводили более 30 лет, а средства собирали по всей стране. Архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий называл открытие этого собора всероссийским событием: "ибо в лице князя своего крестилась здесь и просветилась верою вся Россия".Специалисты считают, что с Херсонеса началась проповедь о Христе для сегодняшнего русского мира. Вокруг обители раскопано порядка 70 храмов антично-средневекового периода, многие из которых, как и христианство, пришедшее на смену язычеству, символично строились на местах бывших капищ. В Херсонесе монашеская жизнь началась с 7 века.Подробнее об этапах строительства Свято-Владимирский собор в Херсонесе – одного из символов Крыма – читайте в инфографике РИА Новости Крым и в нашем эксклюзивном материале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мозаика для Владимирского собора в Херсонесе полностью сделана в РоссииВера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом делеМногодневный крестный ход "Царский путь" из Севастополя – маршрут

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонес, религия, христианство, православие, владимирский собор