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165 лет со дня закладки Свято-Владимирского собора в Херсонесе - инфографика - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260904/svyato-vladimirskiy-sobor-v-khersonese-kak-simvol-kryma-1153588437.html
165 лет со дня закладки Свято-Владимирского собора в Херсонесе - инфографика
165 лет со дня закладки Свято-Владимирского собора в Херсонесе - инфографика - РИА Новости Крым, 04.09.2026
165 лет со дня закладки Свято-Владимирского собора в Херсонесе - инфографика
Свято-Владимирский собор в Херсонесе в византийском стиле построили в конце XIX века. Его возводили более 30 лет, а средства собирали по всей стране... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T16:11
2026-09-04T16:11
херсонес
религия
христианство
православие
владимирский собор
инфографика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Свято-Владимирский собор в Херсонесе в византийском стиле построили в конце XIX века. Его возводили более 30 лет, а средства собирали по всей стране. Архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий называл открытие этого собора всероссийским событием: "ибо в лице князя своего крестилась здесь и просветилась верою вся Россия".Специалисты считают, что с Херсонеса началась проповедь о Христе для сегодняшнего русского мира. Вокруг обители раскопано порядка 70 храмов антично-средневекового периода, многие из которых, как и христианство, пришедшее на смену язычеству, символично строились на местах бывших капищ. В Херсонесе монашеская жизнь началась с 7 века.Подробнее об этапах строительства Свято-Владимирский собор в Херсонесе – одного из символов Крыма – читайте в инфографике РИА Новости Крым и в нашем эксклюзивном материале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мозаика для Владимирского собора в Херсонесе полностью сделана в РоссииВера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом делеМногодневный крестный ход "Царский путь" из Севастополя – маршрут
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РИА Новости Крым
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4.7
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херсонес, религия, христианство, православие, владимирский собор
165 лет со дня закладки Свято-Владимирского собора в Херсонесе - инфографика

Свято-Владимирский собор в Херсонесе в инфографике РИА Новости Крым

16:11 04.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвято-Владимирский собор в Херсонесе
Свято-Владимирский собор в Херсонесе - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Свято-Владимирский собор в Херсонесе в византийском стиле построили в конце XIX века. Его возводили более 30 лет, а средства собирали по всей стране. Архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий называл открытие этого собора всероссийским событием: "ибо в лице князя своего крестилась здесь и просветилась верою вся Россия".
Специалисты считают, что с Херсонеса началась проповедь о Христе для сегодняшнего русского мира. Вокруг обители раскопано порядка 70 храмов антично-средневекового периода, многие из которых, как и христианство, пришедшее на смену язычеству, символично строились на местах бывших капищ. В Херсонесе монашеская жизнь началась с 7 века.
Подробнее об этапах строительства Свято-Владимирский собор в Херсонесе – одного из символов Крыма – читайте в инфографике РИА Новости Крым и в нашем эксклюзивном материале.
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ИнфографикаХерсонесРелигияХристианствоПравославиеВладимирский собор
 
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