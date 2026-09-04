https://crimea.ria.ru/20260904/stalo-izvestno-sostoyanie-ranennoy-pri-atake-na-rostovskuyu-oblast-devochki-1159095090.html

Стало известно состояние раненной при атаке на Ростовскую область девочки

Стало известно состояние раненной при атаке на Ростовскую область девочки - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Стало известно состояние раненной при атаке на Ростовскую область девочки

Четырехлетняя девочка, пострадавшая при атаке украинских беспилотников на Ростовскую область 29 августа, находится состоянии средней степени тяжести. Об этом... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T12:31

2026-09-04T12:31

2026-09-04T12:45

атаки всу

ростовская область

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Четырехлетняя девочка, пострадавшая при атаке украинских беспилотников на Ростовскую область 29 августа, находится состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России.ВСУ совершили массированную атаку на Ростовскую область в ночь на 29 августа. Пострадали 11 человек, в том числе четыре ребенка.Одну девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Ей сделали операцию и перевезли на лечение в Москву.В пресс-службе уточнили, что девочка находится в отдельной палате вместе с мамой и папой, она в сознании, самостоятельно принимает пищу. Первичная медицинская помощь пациентке была оказана в Городской клинической больнице №20 Ростова-на-Дону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены В Подмосковье беспилотник влетел в многоквартирный дом – ранены люди

ростовская область

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, ростовская область, происшествия, новости, минздрав рф, общество, украина, всу (вооруженные силы украины)