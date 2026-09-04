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Стало известно состояние раненной при атаке на Ростовскую область девочки - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Стало известно состояние раненной при атаке на Ростовскую область девочки
Стало известно состояние раненной при атаке на Ростовскую область девочки - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Стало известно состояние раненной при атаке на Ростовскую область девочки
Четырехлетняя девочка, пострадавшая при атаке украинских беспилотников на Ростовскую область 29 августа, находится состоянии средней степени тяжести. Об этом... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T12:31
2026-09-04T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Четырехлетняя девочка, пострадавшая при атаке украинских беспилотников на Ростовскую область 29 августа, находится состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России.ВСУ совершили массированную атаку на Ростовскую область в ночь на 29 августа. Пострадали 11 человек, в том числе четыре ребенка.Одну девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Ей сделали операцию и перевезли на лечение в Москву.В пресс-службе уточнили, что девочка находится в отдельной палате вместе с мамой и папой, она в сознании, самостоятельно принимает пищу. Первичная медицинская помощь пациентке была оказана в Городской клинической больнице №20 Ростова-на-Дону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены В Подмосковье беспилотник влетел в многоквартирный дом – ранены люди
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атаки всу, ростовская область, происшествия, новости, минздрав рф, общество, украина, всу (вооруженные силы украины)
Стало известно состояние раненной при атаке на Ростовскую область девочки

Раненая при атаке ВСУ на Ростовскую область девочка находится в состоянии средней тяжести

12:31 04.09.2026 (обновлено: 12:45 04.09.2026)
 
© Фото: РДКБЧетырехлетняя девочка, пострадавшая при атаке беспилотников на Ростов-на-Дону, доставлена в РДКБ Минздрава России
Четырехлетняя девочка, пострадавшая при атаке беспилотников на Ростов-на-Дону, доставлена в РДКБ Минздрава России
© Фото: РДКБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Четырехлетняя девочка, пострадавшая при атаке украинских беспилотников на Ростовскую область 29 августа, находится состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России.
ВСУ совершили массированную атаку на Ростовскую область в ночь на 29 августа. Пострадали 11 человек, в том числе четыре ребенка.
Одну девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Ей сделали операцию и перевезли на лечение в Москву.
"В настоящее время проводятся необходимые дополнительные обследования и будет выполнено хирургическое вмешательство. После стабилизации состояния приступим к реабилитационным мероприятиям. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что девочка находится в отдельной палате вместе с мамой и папой, она в сознании, самостоятельно принимает пищу. Первичная медицинская помощь пациентке была оказана в Городской клинической больнице №20 Ростова-на-Дону.
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Атаки ВСУРостовская областьПроисшествияНовостиМинздрав РФОбществоУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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