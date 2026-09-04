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Соглашения почти на 7 триллионов рублей и 78 стран-участниц: итоги ВЭФ

Соглашения почти на 7 триллионов рублей и 78 стран-участниц: итоги ВЭФ - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Соглашения почти на 7 триллионов рублей и 78 стран-участниц: итоги ВЭФ

В пятницу во Владивостоке завершает работу одиннадцатый Восточный экономический форум (ВЭФ) – ведущая площадка для развития экономики Дальнего Востока и... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T10:20

2026-09-04T10:20

2026-09-04T10:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В пятницу во Владивостоке завершает работу одиннадцатый Восточный экономический форум (ВЭФ) – ведущая площадка для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Форум традиционно собрал представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества из России и зарубежных стран для выработки совместных решений, развития партнерств и запуска новых проектов. Главная тема ВЭФ-2026 – "Дальний Восток – развитие во благо людей".Соглашения и привлеченный капиталСамые масштабные проекты: создание международного транспортного коридора "Мохэ-Найба" в Якутии, строительство порта в рамках Трансарктического транспортного коридора, создание высокотехнологичного кластера микроэлектроники в Приморском крае, формирование инвестиционного механизма реализации комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора и другие.По словам Трутнева, подписанные соглашения – это большие объемы работ и большой объем финансирования. Эти проекты скажутся на всем развитии Дальнего Востока.Гости из 78 стран мираВ работе форума приняли участие 2,4 тысячи представителей российского и иностранного бизнеса из более тысячи компаний, 15 глав дипломатического корпуса, 9 министров Российской Федерации, 10 руководителей федеральных служб и агентств, 13 глав российских субъектов.Были проведены 1200 бизнес-переговоров по проектам развития ДФО. Состоялись бизнес-диалоги с предпринимателями из Китая, Индии, Монголии и стран АСЕАН. В рамках ВЭФ прошел четвертый Международный форум "День сокола", Форум креативных индустрий, Форум малого и среднего предпринимательства, спортивные и культурные мероприятия.На площадке Фонда Росконгресс "Территория инноваций" были представлены технологические проекты, нацеленные на опережающее развитие Дальнего Востока. Они призваны решить ключевые вызовы макрорегиона: сложную логистику, особенные климатические условия, энергетический дефицит, необходимость цифровизации и ускоренного строительства.На ВЭФ-2026 традиционно обсуждались меры государственной поддержки опережающего развития экономики и социальной сферы – повышения качества жизни людей. Сквозной темой Форума стали технологии. Архитектура форума, многие сессии и деловые мероприятия касались темы привлечения и развития технологий.Запуск новых предприятийВ рамках форума под руководством президента РФ Владимира Путина были запущены в работу девять новых предприятий, представляющих горнорудную промышленность, газохимию, логистику, высокие технологии и энергетику. В их числе завод по производству катодной меди на Удоканском горно-металлургическом комбинате, Находкинский завод минеральных удобрений ОА "Росхим", контейнерный терминал в порту "Первомайский", морской угольный терминал "Порт Эльга", завод по производству фармпродукции группы компаний "Фармасинтез", подстанция 500 кВ "Варяг" и другие.Главе государства также рассказали о проектах дальневосточной анимационной студии "Мечталет". Кроме того, Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых региональных центров "Воин" – в Приморском крае, Карелии и в Амурской области.Также форуму была разработана и согласована в правительстве РФ Стратегия развития Дальнего Востока до 2036 года. Совет безопасности России рассмотрел и согласовал Стратегию развития Арктической зоны до 2050 года. Можно сказать, что состоялась сшивка Дальнего Востока и Арктики в единый геостратегический макрорегион России с площадью более половины территории страны, отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.На ВЭФ обсуждалась демографическая политика, в том числе поддержка многодетных семей. В целом президент поддержал подготовленные правительством предложения по параметрам Единого преференциального режима на всей территории Дальнего Востока и Арктики. На совещании под руководством главы государства поднимались вопросы обеспечения Дальнего Востока электроэнергией, развития авиаперевозок, строительства погранпереходов.Выступление Владимира Путина на пленарной сессииНа пленарной сессии форума выступил президент России Владимир Путин. В ходе доклада глава государства традиционно сделал акцент на экономике Дальневосточного региона. Как отметил Путин, в экономику региона за 11 лет было вложено 25 триллионов рублей инвестиций. В результате валовой региональный продукт за этот период увеличился более чем в три раза.С 2027 года запускается беспрецедентная по масштабам и охвату система поддержки бизнеса. Уже с 1 января будущего года теперь уже на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим, сообщил президент. Для инвестиционного проекта в любой точке Дальнего Востока и Арктики появится и свое так называемое меню льгот.Кроме того, Владимир Путин рассказал о ситуации в российской экономике, новых льготах для бизнеса и поддержке семей, а также ответил на вопросы об Украине и отношениях с США, о защите критической инфраструктуры и вероятности новой мобилизации в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Восточном экономическом форуме строится архитектура нового мира – мнение От развития Дальнего Востока во многом зависит будущее России – Путин Отношения России и Китая развиваются по всем направлениям – Путин

https://crimea.ria.ru/20260904/ukraina-uzhe-proigrala-v-konflikte-s-rossiey--politik-iz-ssha-1159083643.html

https://crimea.ria.ru/20260904/na-vostochnom-ekonomicheskom-forume-stroitsya-arkhitektura-novogo-mira--mnenie-1159055654.html

https://crimea.ria.ru/20260903/vozmozhna-li-zamorozka-bankovskikh-vkladov-rossiyan--otvet-putina-1159051911.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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