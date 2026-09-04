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Следственные действия проходят в офисе Зеленского

Следственные действия проходят в офисе Зеленского - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Следственные действия проходят в офисе Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало следственные действия в офисе Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на заявление депутата Верховной рады... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T21:10

2026-09-04T21:10

2026-09-04T21:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины начало следственные действия в офисе Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* пишет РИА Новости.Факты о коррупции в Украине регулярно появляются в СМИ, у блогеров и социальных сетях политиков разного уровня этой страны. Обвинения в коррупции предъявляли Ермаку. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить его под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). НАБУ 11 ноября 2025 года предъявило обвинения семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. 19 августа сообщалось о проведении спецоперации против преступной организации, действовавшей при участии депутатов Верховной рады и чиновников офиса Зеленского.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую отправили за решеткуНа Украине арестовали фигурантов нового расследования НАБУРейдерство и отмывание денег: вскрыта преступная схема в окружении Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу) , владимир зеленский, в мире