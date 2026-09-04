Рейтинг@Mail.ru
Следственные действия проходят в офисе Зеленского - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260904/sledstvennye-deystviya-prokhodyat-v-ofise-zelenskogo-1159112107.html
Следственные действия проходят в офисе Зеленского
Следственные действия проходят в офисе Зеленского - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Следственные действия проходят в офисе Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало следственные действия в офисе Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на заявление депутата Верховной рады... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T21:10
2026-09-04T21:14
новости
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
владимир зеленский
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151846974_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cd8bfda189a42d4ed4083f50617d7168.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины начало следственные действия в офисе Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* пишет РИА Новости.Факты о коррупции в Украине регулярно появляются в СМИ, у блогеров и социальных сетях политиков разного уровня этой страны. Обвинения в коррупции предъявляли Ермаку. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить его под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). НАБУ 11 ноября 2025 года предъявило обвинения семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. 19 августа сообщалось о проведении спецоперации против преступной организации, действовавшей при участии депутатов Верховной рады и чиновников офиса Зеленского.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую отправили за решеткуНа Украине арестовали фигурантов нового расследования НАБУРейдерство и отмывание денег: вскрыта преступная схема в окружении Зеленского
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151846974_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_ba7a68458dd3988b9c85a62f9ded3f52.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу) , владимир зеленский, в мире
Следственные действия проходят в офисе Зеленского

НАБУ проводит следственные действия в офисе Зеленского - депутат Рады

21:10 04.09.2026 (обновлено: 21:14 04.09.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины начало следственные действия в офисе Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* пишет РИА Новости.

"НАБУ проводит следственные действия в офисе (Зеленского - прим. ред.)", — сообщил он.

Факты о коррупции в Украине регулярно появляются в СМИ, у блогеров и социальных сетях политиков разного уровня этой страны. Обвинения в коррупции предъявляли Ермаку. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить его под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов).
НАБУ 11 ноября 2025 года предъявило обвинения семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. 19 августа сообщалось о проведении спецоперации против преступной организации, действовавшей при участии депутатов Верховной рады и чиновников офиса Зеленского.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую отправили за решетку
На Украине арестовали фигурантов нового расследования НАБУ
Рейдерство и отмывание денег: вскрыта преступная схема в окружении Зеленского
 
НовостиУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Владимир ЗеленскийВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:20"Подтвердить участие в выборах": аферисты придумали новую схему обмана
21:10Следственные действия проходят в офисе Зеленского
20:45Над Крымом и другими регионами России силы ПВО уничтожили 480 БПЛА
20:4027 тысяч тонн винограда для вина планируют собрать этой осенью в Севастополе
20:30Вобла под запретом: Росрыболовство хочет продлить запрет на 2027 год
20:11Бойцы "Днепра" уничтожили вражеский сеткомет на ИИ в Херсонской области
19:45В Севастополе ограничат продажу алкоголя на сутки
19:24В Севастополе громко - Развожаев объяснил причину
19:11В ООН проголосовали за переделку карты мира
19:00На ЮБК открыли памятник русскому промышленнику Ивану Мальцову
18:49Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ
18:40Всероссийский диктант "Россия — дом народов" напишут 8 сентября
18:34От жары к ливням: погода на выходных в Крыму
18:20Яркие и с красивым рисунком – малышка из Крыма получила протезы в Питере
18:10Звание Города трудовой доблести могут присвоить 12 городам РФ
18:02Новые кадровые назначения в Крыму: заменили руководителей Нижнегорского района
17:55Путин призвал сохранять память о героях в рамках единой госполитики
17:46Опрос: медведя назвали главным символом силы духа русского человека
17:33Семь озер и участков рек расчистили под Севастополем за месяц
17:29В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
Лента новостейМолния