https://crimea.ria.ru/20260904/sklady-s-bpla-i-logistika-armiya-rossii-nanesla-17-gruppovykh-udarov-po-ukraine-1159095481.html

Склады с БПЛА и логистика: армия России нанесла 17 групповых ударов по Украине

Склады с БПЛА и логистика: армия России нанесла 17 групповых ударов по Украине - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Склады с БПЛА и логистика: армия России нанесла 17 групповых ударов по Украине

Армия России за неделю нанесла один массированный и 17 групповых ударов по целям на Украине, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщает Министерство... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T12:37

2026-09-04T12:37

2026-09-04T12:37

удары по украине

украина

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Армия России за неделю нанесла один массированный и 17 групповых ударов по целям на Украине, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.В ходе ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Кроме того, разгромлены цеха производства и места хранения БПЛА и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств. Также целями стали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном Два судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном мореХранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"

https://crimea.ria.ru/20260904/gruppovye-udary-po-ukraine-chto-porazheno-v-kieve-i-odesse-1159085369.html

украина

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, украина, новости сво, россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)