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Склады с БПЛА и логистика: армия России нанесла 17 групповых ударов по Украине
Склады с БПЛА и логистика: армия России нанесла 17 групповых ударов по Украине - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Склады с БПЛА и логистика: армия России нанесла 17 групповых ударов по Украине
Армия России за неделю нанесла один массированный и 17 групповых ударов по целям на Украине, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщает Министерство... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T12:37
2026-09-04T12:37
2026-09-04T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Армия России за неделю нанесла один массированный и 17 групповых ударов по целям на Украине, все назначенные объекты поражены. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.В ходе ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Кроме того, разгромлены цеха производства и места хранения БПЛА и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств. Также целями стали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном Два судна с оружием и военным имуществом для ВСУ поражены в Черном мореХранились грузы для ВСУ: под Киевом разбит логистический центр "Биокон"
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удары по украине, украина, новости сво, россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Склады с БПЛА и логистика: армия России нанесла 17 групповых ударов по Украине
ВС России за неделю нанесли массированный и 17 групповых ударов по Украине