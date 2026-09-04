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Шнобелевская премия 2026: от тараканов до трусов - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Шнобелевская премия 2026: от тараканов до трусов
Шнобелевская премия 2026: от тараканов до трусов - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Шнобелевская премия 2026: от тараканов до трусов
В список лауреатов 36-й Шнобелевской премии, которая состоялась в Цюрихе, вошли исследования поцелуев, подростков, использования писсуаров и комариных хоботков. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T21:55
2026-09-04T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В список лауреатов 36-й Шнобелевской премии, которая состоялась в Цюрихе, вошли исследования поцелуев, подростков, использования писсуаров и комариных хоботков.Как гласит официальный сайт премии, в этом году лауреатами стали ученые из США, Мексики, Индии, Франции, Великобритании, Японии, Канады, Бразилии, Австралии, Саудовской Аравии и других стран.Так, например, Шнобелевскую премию по биомеханике в этом году завоевали две ученых из Британии и США. Предметом их исследований была разработка более точного определения поцелуя.Шнобелевскую премию по экономике выиграли ученые, занимающиеся сбором доказательств того, что представители высшего класса чаще воруют конфеты и совершают другие виды неэтичного поведения.Премию по химии присудили исследователям, которые открыли, что молочные белки живородящих тараканов содержат в три раза больше энергии, чем молочные белки коров.Высшим достижением физиков в этом году жюри премии посчитало исследование ученых из Канады, Китая, США и Саудовской Аравии, которые с помощью дифференциальных уравнений бились над вопросом того, как создать писсуары, не допускающие разбрызгивания.Еще рад ученых получили премию за "новаторское использование хоботков комаров в качестве высокоточных сопел для 3D-печати, процесс, называемый "некропечатью".Шнобелевская премия за обоняние 2026 года была вручена ряду исследователей, озаботившихся вопросом того, почему младенцы пахнут для родителей приятно, а подростки – нет.В области почвоведения премию получила работа "Оценка здоровья почвы с помощью трусов". В ней ученые Германии, Нидерландов и Германии захоронили 1000 одинаковых трусов более чем в 25 странах и выкопали их через два месяца, исследуя почву.Шнобелевская премия была основана в 1991 году как пародия на Нобелевскую премию.Ежегодно десять Шнобелевских премий вручаются "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься". Премия призвана привлечь внимание обывателей и подстегнуть их интересоваться наукой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
в мире, наука и технологии, общество, новости
Шнобелевская премия 2026: от тараканов до трусов

За что в 2026 году мировым ученым вручили Шнобелевские премии

21:55 04.09.2026
 
© Официальный сайт премииВручение Шнобелевской премии
Вручение Шнобелевской премии
© Официальный сайт премии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В список лауреатов 36-й Шнобелевской премии, которая состоялась в Цюрихе, вошли исследования поцелуев, подростков, использования писсуаров и комариных хоботков.
Как гласит официальный сайт премии, в этом году лауреатами стали ученые из США, Мексики, Индии, Франции, Великобритании, Японии, Канады, Бразилии, Австралии, Саудовской Аравии и других стран.
Так, например, Шнобелевскую премию по биомеханике в этом году завоевали две ученых из Британии и США. Предметом их исследований была разработка более точного определения поцелуя.
Шнобелевскую премию по экономике выиграли ученые, занимающиеся сбором доказательств того, что представители высшего класса чаще воруют конфеты и совершают другие виды неэтичного поведения.
Премию по химии присудили исследователям, которые открыли, что молочные белки живородящих тараканов содержат в три раза больше энергии, чем молочные белки коров.
Высшим достижением физиков в этом году жюри премии посчитало исследование ученых из Канады, Китая, США и Саудовской Аравии, которые с помощью дифференциальных уравнений бились над вопросом того, как создать писсуары, не допускающие разбрызгивания.
Еще рад ученых получили премию за "новаторское использование хоботков комаров в качестве высокоточных сопел для 3D-печати, процесс, называемый "некропечатью".
Шнобелевская премия за обоняние 2026 года была вручена ряду исследователей, озаботившихся вопросом того, почему младенцы пахнут для родителей приятно, а подростки – нет.
В области почвоведения премию получила работа "Оценка здоровья почвы с помощью трусов". В ней ученые Германии, Нидерландов и Германии захоронили 1000 одинаковых трусов более чем в 25 странах и выкопали их через два месяца, исследуя почву.
Шнобелевская премия была основана в 1991 году как пародия на Нобелевскую премию.
Ежегодно десять Шнобелевских премий вручаются "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься". Премия призвана привлечь внимание обывателей и подстегнуть их интересоваться наукой.
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