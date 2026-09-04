https://crimea.ria.ru/20260904/sem-ozer-i-uchastkov-rek-raschistili-pod-sevastopolem-za-mesyats-1159105777.html
Семь озер и участков рек расчистили под Севастополем за месяц
Семь озер и участков рек расчистили под Севастополем за месяц - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Семь озер и участков рек расчистили под Севастополем за месяц
Новая организация в Севастополя, ответственная за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и сохранение водных объектов, менее чем за месяц... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T17:33
2026-09-04T17:33
2026-09-04T17:33
новости
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
правительство севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/04/1159106103_0:93:1131:729_1920x0_80_0_0_fdf8114d145d41b1fc7510ce7f0d276b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Новая организация в Севастополя, ответственная за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и сохранение водных объектов, менее чем за месяц расчистила семь гидросооружений и два гектара реки Балаклавка. Об этом сообщает в канале МАКС губернатор города Михаил Развожаев.Также, по словам Развожаева, на Балаклавке у парка "Ракушка" извлекли около трех кубометров мусора и сорной растительности.До конца года, написал губернатор, планируют провести еще 20 расчисток, в том числе привести в порядок дамбу реки Бельбек во Фронтовом.Ранее он сообщал, что в Севастополе 8 августа создали единую структуру, ответственную за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и сохранение водных объектов — "СевВодРесурсы". Тогда пояснялось, что до того проблемами переполненных паводками рек занимались несколько структур, из-за чего возникали сложности. Так, за дамбу отвечала одна структура, за участок реки — другая, а за каналы — третья. Новый балансодержатель забрал под контроль сразу 62 гидротехнических сооружения города, которые необходимо планомерно приводить в порядок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/04/1159106103_19:0:1112:820_1920x0_80_0_0_2d7bc97c441e286a43a322b385868c51.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, правительство севастополя
Семь озер и участков рек расчистили под Севастополем за месяц
Под Севастополем планируют до конца года расчистить 20 участков рек и озер
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Новая организация в Севастополя, ответственная за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и сохранение водных объектов, менее чем за месяц расчистила семь гидросооружений и два гектара реки Балаклавка. Об этом сообщает в канале МАКС губернатор города Михаил Развожаев.
"Специалисты убрали мусор, деревья и кустарники с гидротехнических комплексов "Лесное озеро", "Торопова дача", прудов в селах Резервное, Орлиное, Озерное, Подгорное и водоема "Уркуста", чтобы замерзшая зимой в корнях влага не разрывала дамбу изнутри", - написал он.
Также, по словам Развожаева, на Балаклавке у парка "Ракушка" извлекли около трех кубометров мусора и сорной растительности.
До конца года, написал губернатор, планируют провести еще 20 расчисток, в том числе привести в порядок дамбу реки Бельбек во Фронтовом.
Ранее он сообщал, что в Севастополе 8 августа создали единую структуру, ответственную за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и сохранение водных объектов — "СевВодРесурсы". Тогда пояснялось, что до того проблемами переполненных паводками рек занимались несколько структур, из-за чего возникали сложности. Так, за дамбу отвечала одна структура, за участок реки — другая, а за каналы — третья. Новый балансодержатель забрал под контроль сразу 62 гидротехнических сооружения города, которые необходимо планомерно приводить в порядок.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.