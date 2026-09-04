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Семь озер и участков рек расчистили под Севастополем за месяц - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Семь озер и участков рек расчистили под Севастополем за месяц
Семь озер и участков рек расчистили под Севастополем за месяц - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Семь озер и участков рек расчистили под Севастополем за месяц
Новая организация в Севастополя, ответственная за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и сохранение водных объектов, менее чем за месяц... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T17:33
2026-09-04T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Новая организация в Севастополя, ответственная за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и сохранение водных объектов, менее чем за месяц расчистила семь гидросооружений и два гектара реки Балаклавка. Об этом сообщает в канале МАКС губернатор города Михаил Развожаев.Также, по словам Развожаева, на Балаклавке у парка "Ракушка" извлекли около трех кубометров мусора и сорной растительности.До конца года, написал губернатор, планируют провести еще 20 расчисток, в том числе привести в порядок дамбу реки Бельбек во Фронтовом.Ранее он сообщал, что в Севастополе 8 августа создали единую структуру, ответственную за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и сохранение водных объектов — "СевВодРесурсы". Тогда пояснялось, что до того проблемами переполненных паводками рек занимались несколько структур, из-за чего возникали сложности. Так, за дамбу отвечала одна структура, за участок реки — другая, а за каналы — третья. Новый балансодержатель забрал под контроль сразу 62 гидротехнических сооружения города, которые необходимо планомерно приводить в порядок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, правительство севастополя
Семь озер и участков рек расчистили под Севастополем за месяц

Под Севастополем планируют до конца года расчистить 20 участков рек и озер

17:33 04.09.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКССемь озер и участков рек расчистили под Севастополем за месяц
Семь озер и участков рек расчистили под Севастополем за месяц
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Новая организация в Севастополя, ответственная за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и сохранение водных объектов, менее чем за месяц расчистила семь гидросооружений и два гектара реки Балаклавка. Об этом сообщает в канале МАКС губернатор города Михаил Развожаев.
"Специалисты убрали мусор, деревья и кустарники с гидротехнических комплексов "Лесное озеро", "Торопова дача", прудов в селах Резервное, Орлиное, Озерное, Подгорное и водоема "Уркуста", чтобы замерзшая зимой в корнях влага не разрывала дамбу изнутри", - написал он.
Также, по словам Развожаева, на Балаклавке у парка "Ракушка" извлекли около трех кубометров мусора и сорной растительности.
До конца года, написал губернатор, планируют провести еще 20 расчисток, в том числе привести в порядок дамбу реки Бельбек во Фронтовом.
Ранее он сообщал, что в Севастополе 8 августа создали единую структуру, ответственную за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и сохранение водных объектов — "СевВодРесурсы". Тогда пояснялось, что до того проблемами переполненных паводками рек занимались несколько структур, из-за чего возникали сложности. Так, за дамбу отвечала одна структура, за участок реки — другая, а за каналы — третья. Новый балансодержатель забрал под контроль сразу 62 гидротехнических сооружения города, которые необходимо планомерно приводить в порядок.
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НовостиСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевПравительство Севастополя
 
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Заголовок открываемого материала
17:33Семь озер и участков рек расчистили под Севастополем за месяц
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