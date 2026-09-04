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Семь озер и участков рек расчистили под Севастополем за месяц

Семь озер и участков рек расчистили под Севастополем за месяц - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Семь озер и участков рек расчистили под Севастополем за месяц

Новая организация в Севастополя, ответственная за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и сохранение водных объектов, менее чем за месяц... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T17:33

2026-09-04T17:33

2026-09-04T17:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Новая организация в Севастополя, ответственная за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и сохранение водных объектов, менее чем за месяц расчистила семь гидросооружений и два гектара реки Балаклавка. Об этом сообщает в канале МАКС губернатор города Михаил Развожаев.Также, по словам Развожаева, на Балаклавке у парка "Ракушка" извлекли около трех кубометров мусора и сорной растительности.До конца года, написал губернатор, планируют провести еще 20 расчисток, в том числе привести в порядок дамбу реки Бельбек во Фронтовом.Ранее он сообщал, что в Севастополе 8 августа создали единую структуру, ответственную за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и сохранение водных объектов — "СевВодРесурсы". Тогда пояснялось, что до того проблемами переполненных паводками рек занимались несколько структур, из-за чего возникали сложности. Так, за дамбу отвечала одна структура, за участок реки — другая, а за каналы — третья. Новый балансодержатель забрал под контроль сразу 62 гидротехнических сооружения города, которые необходимо планомерно приводить в порядок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, правительство севастополя