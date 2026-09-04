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Риск масштабного конфликта в Евразии реален – Нарышкин
Риск масштабного конфликта в Евразии реален – Нарышкин - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Риск масштабного конфликта в Евразии реален – Нарышкин
Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии вполне реален, это вызывает самые серьезные опасения. Об этом заявил директор Службы... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T14:31
2026-09-04T14:31
2026-09-04T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии вполне реален, это вызывает самые серьезные опасения. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.Нарышкин констатировал, что европейские элиты оказывают всемирное военное и финансовое содействие неонацистскому режиму в Киеве, одновременно торпедируя любые попытки мирного урегулирования на Украине.В то же время, по прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года. На этот случай европейцами предусмотрен план "Б" – милитаризация самой Европы, отметил глава СВР.Он указал, что готовность к крупномасштабному вооруженному конфликту к 2030 году заложена в основные концептуальные документы Евросоюза, в том числе "Белую книгу о европейской обороне", которая носит название "План по перевооружению Европы: готовность 2030".По словам Нарышкина, европейское общество всеобщего потребления и трансгуманизма объективно не готово к масштабной и опустошительной войне на востоке, оно слишком изнеженно и извращенно.Он также выразил сомнение в том, что НАТО сможет увеличить свои ежегодные расходы до 5% ВВП, особенно на фоне того, как долго и проблемно они шли к нынешним 2%.Что касается постсоветского пространства в целом, то в документах западных разведок оно рассматривается прежде всего как арена противостояния Запада и новых центров силы. Иными словами, европейцы отказывают странам региона в подлинной геополитической субъектности, видят в них по сути буферную зону, контроль над которой позволит обеспечить стратегическое поражение экзистенциональных противников - России и Китая, отметил глава Службы внешней разведки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Украина уже проиграла в конфликте с Россией – политик из США Германия встала на путь забвения итогов Второй мировой войны – Медведев Киев потерял поддержку большинства стран – почему все меняется
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сергей нарышкин, мнения, политика, в мире, европейский союз (ес), россия, служба внешней разведки (свр), снг
Риск масштабного конфликта в Евразии реален – Нарышкин
Нарышкин назвал реальным риск масштабного конфликта на всем пространстве Евразии
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии вполне реален, это вызывает самые серьезные опасения. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.
"Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии вполне реален. И это вызывает самые-самые серьезные опасения", – приводит его слова РИА Новости.
Нарышкин констатировал, что европейские элиты оказывают всемирное военное и финансовое содействие неонацистскому режиму в Киеве, одновременно торпедируя любые попытки мирного урегулирования на Украине.
В то же время, по прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года. На этот случай европейцами предусмотрен план "Б" – милитаризация самой Европы, отметил глава СВР.
Он указал, что готовность к крупномасштабному вооруженному конфликту к 2030 году заложена в основные концептуальные документы Евросоюза, в том числе "Белую книгу о европейской обороне", которая носит название "План по перевооружению Европы: готовность 2030".
По словам Нарышкина, европейское общество всеобщего потребления и трансгуманизма объективно не готово к масштабной и опустошительной войне на востоке, оно слишком изнеженно и извращенно.
"Однако политики и стоящие за ними финансово-промышленные группы используют миф об угрозе с Востока для резкого роста военных расходов, перевода промышленности на военные рельсы, модернизации армии, дорожной и портовой инфраструктуры", - добавил директор СВР.
Он также выразил сомнение в том, что НАТО сможет увеличить свои ежегодные расходы до 5% ВВП, особенно на фоне того, как долго и проблемно они шли к нынешним 2%.
Что касается постсоветского пространства в целом, то в документах западных разведок оно рассматривается прежде всего как арена противостояния Запада и новых центров силы. Иными словами, европейцы отказывают странам региона в подлинной геополитической субъектности, видят в них по сути буферную зону, контроль над которой позволит обеспечить стратегическое поражение экзистенциональных противников - России и Китая, отметил глава Службы внешней разведки.
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