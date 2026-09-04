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Пять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области

Пять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Пять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области

За минувшие сутки ВСУ 148 раз атаковали Белгородскую область, в результате ударов погибли пять человек, в том числе сотрудники скорой помощи. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T08:35

2026-09-04T08:35

2026-09-04T08:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВСУ 148 раз атаковали Белгородскую область, в результате ударов погибли пять человек, в том числе сотрудники скорой помощи. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 14 человек. Девять раненых находятся на лечении в стационаре. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.По словам Шуваева, противник произвел восемь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.Расчеты противовоздушной обороны сбили и подавили 123 беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Сочи – что известно Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены В ЛНР из-за атак ВСУ погибли два человека и пострадали 10

белгородская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, атаки всу, происшествия, александр шуваев, новости сво, новости