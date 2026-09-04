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Пять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Пять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области
Пять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Пять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области
За минувшие сутки ВСУ 148 раз атаковали Белгородскую область, в результате ударов погибли пять человек, в том числе сотрудники скорой помощи. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T08:35
2026-09-04T08:35
белгородская область
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
атаки всу
происшествия
александр шуваев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВСУ 148 раз атаковали Белгородскую область, в результате ударов погибли пять человек, в том числе сотрудники скорой помощи. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 14 человек. Девять раненых находятся на лечении в стационаре. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.По словам Шуваева, противник произвел восемь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.Расчеты противовоздушной обороны сбили и подавили 123 беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Сочи – что известно Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены В ЛНР из-за атак ВСУ погибли два человека и пострадали 10
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, атаки всу, происшествия, александр шуваев, новости сво, новости
Пять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области

ВСУ атаковали Белгородскую область 148 раз за сутки – 5 человек погибли и 14 ранены

08:35 04.09.2026
 
© Оперштаб Белгородской области в МАКСПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
© Оперштаб Белгородской области в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВСУ 148 раз атаковали Белгородскую область, в результате ударов погибли пять человек, в том числе сотрудники скорой помощи. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 148 раз атаковали территорию Белгородской области… В результате ударов ВСУ в Шебекинском округе погибли пять человек, среди которых сотрудники скорой помощи", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 14 человек. Девять раненых находятся на лечении в стационаре. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.
По словам Шуваева, противник произвел восемь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.
Расчеты противовоздушной обороны сбили и подавили 123 беспилотника.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУАтаки ВСУПроисшествияАлександр ШуваевНовости СВОНовости
 
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Заголовок открываемого материала
08:42Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
08:35Пять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области
08:27Энергосистема Крыма: ситуация 4 сентября
08:15Новости Крыма и Севастополя: обстановка на утро пятницы
07:43Если выключат свет: как в школах Крыма организуют горячее питание
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06:40Как в Крыму организован подвоз детей в школы в новом учебном году
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