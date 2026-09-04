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Пять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области
Пять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Пять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области
За минувшие сутки ВСУ 148 раз атаковали Белгородскую область, в результате ударов погибли пять человек, в том числе сотрудники скорой помощи. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T08:35
2026-09-04T08:35
2026-09-04T08:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВСУ 148 раз атаковали Белгородскую область, в результате ударов погибли пять человек, в том числе сотрудники скорой помощи. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 14 человек. Девять раненых находятся на лечении в стационаре. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.По словам Шуваева, противник произвел восемь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.Расчеты противовоздушной обороны сбили и подавили 123 беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Сочи – что известно Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены В ЛНР из-за атак ВСУ погибли два человека и пострадали 10
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белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, атаки всу, происшествия, александр шуваев, новости сво, новости
Пять человек погибли от ударов ВСУ по Белгородской области
ВСУ атаковали Белгородскую область 148 раз за сутки – 5 человек погибли и 14 ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВСУ 148 раз атаковали Белгородскую область, в результате ударов погибли пять человек, в том числе сотрудники скорой помощи. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 148 раз атаковали территорию Белгородской области… В результате ударов ВСУ в Шебекинском округе погибли пять человек, среди которых сотрудники скорой помощи", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 14 человек. Девять раненых находятся на лечении в стационаре. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.
По словам Шуваева, противник произвел восемь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.
Расчеты противовоздушной обороны сбили и подавили 123 беспилотника.
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