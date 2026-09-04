https://crimea.ria.ru/20260904/putin-provel-operativnoe-soveschanie-s-postoyannymi-chlenami-sovbeza-rf-1159111208.html

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщает сайт Кремля. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T18:49

2026-09-04T18:49

2026-09-04T18:51

владимир путин (политик)

совет безопасности россии

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщает сайт Кремля."Обсуждались вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности. С докладами выступили Министр внутренних дел Владимир Колокольцев и Генеральный прокурор Александр Гуцан", - говорится в сообщении.Глава государства собрал совещание после возвращения в Москву из Владивостока, где принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).На полях форума у главы государства состоялся ряд международных контактов, в том числе с президентом Индонезии Прабово Субианто, российский лидер также провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа и посетил судоверфь "Звезда".Перед поездкой в Приморье Путин посетил Киргизию. Президент работал в Бишкеке 31 августа - 1 сентября. Он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), провел на его полях ряд международных встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Армении Николом Пашиняном.Ранее Путин провел заседание российского оргкомитета "Победа".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), совет безопасности россии , новости, россия