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Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщает сайт Кремля. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T18:49
2026-09-04T18:51
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщает сайт Кремля."Обсуждались вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности. С докладами выступили Министр внутренних дел Владимир Колокольцев и Генеральный прокурор Александр Гуцан", - говорится в сообщении.Глава государства собрал совещание после возвращения в Москву из Владивостока, где принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).На полях форума у главы государства состоялся ряд международных контактов, в том числе с президентом Индонезии Прабово Субианто, российский лидер также провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа и посетил судоверфь "Звезда".Перед поездкой в Приморье Путин посетил Киргизию. Президент работал в Бишкеке 31 августа - 1 сентября. Он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), провел на его полях ряд международных встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Армении Николом Пашиняном.Ранее Путин провел заседание российского оргкомитета "Победа".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), совет безопасности россии , новости, россия
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

18:49 04.09.2026 (обновлено: 18:51 04.09.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщает сайт Кремля.
"Обсуждались вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и дополнительные меры по предотвращению подростковой преступности. С докладами выступили Министр внутренних дел Владимир Колокольцев и Генеральный прокурор Александр Гуцан", - говорится в сообщении.
Глава государства собрал совещание после возвращения в Москву из Владивостока, где принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
На полях форума у главы государства состоялся ряд международных контактов, в том числе с президентом Индонезии Прабово Субианто, российский лидер также провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа и посетил судоверфь "Звезда".
Перед поездкой в Приморье Путин посетил Киргизию. Президент работал в Бишкеке 31 августа - 1 сентября. Он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), провел на его полях ряд международных встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Армении Николом Пашиняном.
Ранее Путин провел заседание российского оргкомитета "Победа".
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Владимир Путин (политик)Совет безопасности РоссииНовостиРоссия
 
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