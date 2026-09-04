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Путин призвал сохранять память о героях в рамках единой госполитики - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Путин призвал сохранять память о героях в рамках единой госполитики
Путин призвал сохранять память о героях в рамках единой госполитики - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Путин призвал сохранять память о героях в рамках единой госполитики
Работа по сохранению памяти о защитниках отечества должна выстраиваться в рамках единой государственной политики, общими усилиями государства и граждан. Об этом РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T17:55
2026-09-04T17:55
россия
владимир путин (политик)
новости
победа
история
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Работа по сохранению памяти о защитниках отечества должна выстраиваться в рамках единой государственной политики, общими усилиями государства и граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Российского организационного комитета "Победа".Президент также предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на едином информационном ресурсе.На повестке заседания Российского организационного комитета "Победа" в пятницу – рассмотрение новых заявок на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести", а также вопросы совершенствования экскурсионной и музейной деятельности, задачи исполнительной и судебной власти в сфере сохранения исторической памяти. В начале заседания глава государства поздравил президента "Клуба военачальников России" генерала армии Анатолия Куликова с 80-летием.Ранее российский лидер назвал делом чести для россиян сохранение памяти о Великой Отечественной войне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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россия, владимир путин (политик), новости, победа, история, память
Путин призвал сохранять память о героях в рамках единой госполитики

Сохранять историческую память надо в рамках единой государственной политики - Путин

17:55 04.09.2026
 
© Пресс-служба КремляПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Пресс-служба Кремля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Работа по сохранению памяти о защитниках отечества должна выстраиваться в рамках единой государственной политики, общими усилиями государства и граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Российского организационного комитета "Победа".
"Важно, чтобы работа по сохранению памяти о защитниках отечества, важнейших событиях истории страны выстраивалась в рамках единой государственной политики, общими усилиями граждан, власти, бизнеса и общественных структур", – сказал президент, открывая заседание.
Президент также предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на едином информационном ресурсе.
На повестке заседания Российского организационного комитета "Победа" в пятницу – рассмотрение новых заявок на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести", а также вопросы совершенствования экскурсионной и музейной деятельности, задачи исполнительной и судебной власти в сфере сохранения исторической памяти.
В начале заседания глава государства поздравил президента "Клуба военачальников России" генерала армии Анатолия Куликова с 80-летием.
Ранее российский лидер назвал делом чести для россиян сохранение памяти о Великой Отечественной войне.
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РоссияВладимир Путин (политик)НовостиПобедаИсторияПамять
 
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