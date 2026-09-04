https://crimea.ria.ru/20260904/putin-prizval-sokhranyat-pamyat-o-geroyakh-v-ramkakh-edinoy-gospolitiki-1159109896.html

Путин призвал сохранять память о героях в рамках единой госполитики

Путин призвал сохранять память о героях в рамках единой госполитики - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Путин призвал сохранять память о героях в рамках единой госполитики

Работа по сохранению памяти о защитниках отечества должна выстраиваться в рамках единой государственной политики, общими усилиями государства и граждан. Об этом РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T17:55

2026-09-04T17:55

2026-09-04T17:55

россия

владимир путин (политик)

новости

победа

история

память

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/15/1158687341_0:102:1880:1160_1920x0_80_0_0_0c3c5c55e555c3f7bda982309da05460.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Работа по сохранению памяти о защитниках отечества должна выстраиваться в рамках единой государственной политики, общими усилиями государства и граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Российского организационного комитета "Победа".Президент также предложил для удобства объединить все программы в сфере патриотического туризма на едином информационном ресурсе.На повестке заседания Российского организационного комитета "Победа" в пятницу – рассмотрение новых заявок на присвоение почетного звания "Город трудовой доблести", а также вопросы совершенствования экскурсионной и музейной деятельности, задачи исполнительной и судебной власти в сфере сохранения исторической памяти. В начале заседания глава государства поздравил президента "Клуба военачальников России" генерала армии Анатолия Куликова с 80-летием.Ранее российский лидер назвал делом чести для россиян сохранение памяти о Великой Отечественной войне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), новости, победа, история, память