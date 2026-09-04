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Пожар на Мангупе в Крыму потушили на шестые сутки - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Пожар на Мангупе в Крыму потушили на шестые сутки
Пожар на Мангупе в Крыму потушили на шестые сутки - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Пожар на Мангупе в Крыму потушили на шестые сутки
Пожар в горах Бахчисарая ликвидирован на площади 4,5 га на шестые сутки после возгорания. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T17:17
2026-09-04T17:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Пожар в горах Бахчисарая ликвидирован на площади 4,5 га на шестые сутки после возгорания. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.Пожар начался в горах Бахчисарайского района в воскресенье днем, на первом этапе к тушению привлекались силы Севастопольского главка МЧС и сотрудники лесничеств. Тогда площадь возгорания составляла 2,5 га.По данным МЧС, площадь возгорания к моменту ликвидации пожара составила 4,5 гектара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на Мангупе – что известноПочему возникают пожары в лесах КрымаЛеса Севастополя закрыты для посещения – запрет продлен
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Пожар на Мангупе в Крыму потушили на шестые сутки

Пожар на Мангупе в Крыму потушили на шестые сутки - МЧС

17:17 04.09.2026 (обновлено: 17:27 04.09.2026)
 
© МЧС РоссииЛесной пожар
Лесной пожар
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Пожар в горах Бахчисарая ликвидирован на площади 4,5 га на шестые сутки после возгорания. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.
Пожар начался в горах Бахчисарайского района в воскресенье днем, на первом этапе к тушению привлекались силы Севастопольского главка МЧС и сотрудники лесничеств. Тогда площадь возгорания составляла 2,5 га.
"Пожар на Мангупе ликвидирован в 17:00", - проинформировали в чрезвычайном ведомстве.
По данным МЧС, площадь возгорания к моменту ликвидации пожара составила 4,5 гектара.
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