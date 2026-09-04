https://crimea.ria.ru/20260904/polsotni-del-chto-delaet-fas-dlya-stabilizatsii-toplivnogo-rynka-1159085825.html

Полсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынка

Полсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынка - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Полсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынка

Федеральная антимонопольная служба России в этом году возбудила 50 дел и выдала 78 предупреждений участникам рынка нефтепродуктов. Об этом сообщил замглавы... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T09:40

2026-09-04T09:40

2026-09-04T09:40

фас (федеральная антимонопольная служба)

топливо

бензин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба России в этом году возбудила 50 дел и выдала 78 предупреждений участникам рынка нефтепродуктов. Об этом сообщил замглавы службы Геннадий Магазинов.Чаще всего нарушения допускали независимые участники розничного топливного рынка, уточнил он и подчеркнул, что власти регулярно мониторят цены на бензин и принимают меры для стабилизации ситуации. В частности, по словам замглавы ведомства, ФАС подписала соглашения о поставках топлива на внутренний рынок со всеми 12 крупнейшими нефтяными компаниями. Они взяли на себя обязательства по поставкам топлива на внутренний рынок и ограничению роста цен на автозаправках уровнем не выше инфляции.Зампредседателя правительства России Александр Новак ранее по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил профильным ведомствам усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властейБензин в Севастополе: где заправить бак в пятницуВ Крыму в продажу поступило больше 234 тонн бензина АИ-95 – где заправить авто

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фас (федеральная антимонопольная служба), топливо, бензин, новости