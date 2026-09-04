Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мать и дочь работали на СБУ - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260904/pokupali-sim-karty-i-delali-foto-voennykh-avto-mat-i-doch-v-krymu-rabotali-na-sbu-1159101310.html
В Крыму мать и дочь работали на СБУ
В Крыму мать и дочь работали на СБУ - РИА Новости Крым, 04.09.2026
В Крыму мать и дочь работали на СБУ
В Крыму мама и дочка обвиняются в совершении государственной измены. Об этом сообщает республиканская прокуратура. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T14:15
2026-09-04T14:18
крым
госизмена
прокуратура республики крым
происшествия
уголовный кодекс
новости крыма
верховный суд крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111819/61/1118196107_0:259:3067:1984_1920x0_80_0_0_dd1c0994d754faa86ea87de3d43fb136.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Крыму мама и дочка обвиняются в совершении государственной измены. Об этом сообщает республиканская прокуратура.Мать первой вступила в контакт с сотрудниками службы безопасности Украины, а затем привлекла к работе на врага свою 51-летнюю дочь. Женщины были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Сейчас уголовное дело направлено в Верховный суд Крыма.3 сентября в Крыму задержали мужчину, который готовился совершить теракт в госпитале Минобороны РФ в Симферополе. Задержанный агент украинской военной разведки дал признательные показания и сообщил, что должен был выявить "слабые места" в военном госпитале для совершения теракта и шпионить за передвижениями местных властей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111819/61/1118196107_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_55510ff884296a6de40b6a0c4d2231ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, госизмена, прокуратура республики крым, происшествия, уголовный кодекс, новости крыма, верховный суд крыма
В Крыму мать и дочь работали на СБУ

В Крыму мать и дочь обвиняются в государственной измене

14:15 04.09.2026 (обновлено: 14:18 04.09.2026)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЖенские руки в наручниках.
Женские руки в наручниках.
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Крыму мама и дочка обвиняются в совершении государственной измены. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
Мать первой вступила в контакт с сотрудниками службы безопасности Украины, а затем привлекла к работе на врага свою 51-летнюю дочь.
"По указанию кураторов они приобретали сим-карты, кроме этого, одна из женщин осуществляла фотосъемку автомобилей военнослужащих", - говорится в сообщении.
Женщины были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Сейчас уголовное дело направлено в Верховный суд Крыма.
3 сентября в Крыму задержали мужчину, который готовился совершить теракт в госпитале Минобороны РФ в Симферополе. Задержанный агент украинской военной разведки дал признательные показания и сообщил, что должен был выявить "слабые места" в военном госпитале для совершения теракта и шпионить за передвижениями местных властей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымГосизменаПрокуратура Республики КрымПроисшествияУголовный кодексНовости КрымаВерховный суд Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:18Атака ВСУ на Севастополь - сбили еще два беспилотника
15:17Террор Киева в ЛНР: восемь человек ранены при атаках на республику
15:10В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
15:01В районе Парка Победы в Севастополе сбит беспилотник
14:51Более 84 тысячи человек пострадали от наводнений и оползней в Непале
14:48Воздушная тревога звучит в Севастополе в третий раз за сутки
14:46Ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым
14:40В Сочи горит нефтебаза - что происходит с топливом на Кубани
14:37Заслуженный журналист России Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни
14:31Риск масштабного конфликта в Евразии реален – Нарышкин
14:24Новости Крыма - очередь у моста в Керчи выросла в два раза
14:15В Крыму мать и дочь работали на СБУ
14:04В Черном море уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ
14:02Костин не ожидает повышения ключевой ставки ЦБ
13:55Неразорвавшийся дрон упал во двор в Севастополе
13:55Цена на дизтопливо в США побила исторический рекорд
13:41Тенденция к снижению – сколько ДТП произошло в Крыму за лето
13:35В Крым направлено оборудование для использования солнечной энергии
13:22Обманул покупателей на 36 миллионов: полиция Крыма поймала афериста
13:11На фронтах СВО горят боевики и техника ВСУ – потери Киева за неделю
Лента новостейМолния