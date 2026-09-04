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В Крыму мать и дочь работали на СБУ
В Крыму мать и дочь работали на СБУ - РИА Новости Крым, 04.09.2026
В Крыму мать и дочь работали на СБУ
В Крыму мама и дочка обвиняются в совершении государственной измены. Об этом сообщает республиканская прокуратура. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T14:15
2026-09-04T14:15
2026-09-04T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Крыму мама и дочка обвиняются в совершении государственной измены. Об этом сообщает республиканская прокуратура.Мать первой вступила в контакт с сотрудниками службы безопасности Украины, а затем привлекла к работе на врага свою 51-летнюю дочь. Женщины были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Сейчас уголовное дело направлено в Верховный суд Крыма.3 сентября в Крыму задержали мужчину, который готовился совершить теракт в госпитале Минобороны РФ в Симферополе. Задержанный агент украинской военной разведки дал признательные показания и сообщил, что должен был выявить "слабые места" в военном госпитале для совершения теракта и шпионить за передвижениями местных властей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, госизмена, прокуратура республики крым, происшествия, уголовный кодекс, новости крыма, верховный суд крыма
В Крыму мать и дочь работали на СБУ
В Крыму мать и дочь обвиняются в государственной измене
14:15 04.09.2026 (обновлено: 14:18 04.09.2026)