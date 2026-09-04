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Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму сохранится теплая погода преимущественно без осадков, лишь днем в южных и восточных районах вероятен кратковременный дождь, сообщили в... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая погода преимущественно без осадков, лишь днем в южных и восточных районах вероятен кратковременный дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +28...+30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +27...+29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +21 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу до +31 градуса и преимущественно без осадков

00:01 04.09.2026
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПляж
Пляж - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая погода преимущественно без осадков, лишь днем в южных и восточных районах вероятен кратковременный дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18, на южном и восточном побережье до +22 градусов, днем +26…+31, в горах +20…+25 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +28...+30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +27...+29.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +21 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.
В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 4 сентября
23:20Путин на сессии ВЭФ и закрытие продажи билетов на крымские поезда: главное за день
23:09Консерва по-киевски: что ждет Зеленского
22:5552 студента из Крыма получили стипендии президента и правительства России
22:42Исторический бульвар Севастополя преобразится
22:32Врагу не скрыться: дроноводы уничтожили пункт дислокации ВСУ под Херсоном
22:21Ударные дроны атаковали ДНР – три человека погибли и 14 ранены
22:11Крымский мост: оперативная обстановка 3 сентября вечером
21:55Бойцы ММА из Крыма взяли два золота и серебро на чемпионате мира
21:54В Севастополе отбой воздушной тревоги
21:45В Севастополе ремонтируют исторические дома в центре
21:34Бензин в Севастополе: где заправить бак в пятницу
21:22В Белгородской области при атаке ВСУ погибли четыре человека и еще трое ранены
21:16В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу
21:07В Черном море в пятницу прогнозируют смерчи
20:50Из охранника в дроноводы – история бойца СВО из Крыма
20:38Под прицелом Крым и 12 регионов: силы ПВО уничтожили над Россией 426 БПЛА
20:31Германия встала на путь забвения итогов Второй мировой войны – Медведев
20:25В Крыму за лето отдохнули и оздоровились свыше 150 тысяч детей
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