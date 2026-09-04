https://crimea.ria.ru/20260904/pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1159041817.html

Погода в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму сохранится теплая погода преимущественно без осадков, лишь днем в южных и восточных районах вероятен кратковременный дождь, сообщили в... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T00:01

2026-09-04T00:01

2026-09-04T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая погода преимущественно без осадков, лишь днем в южных и восточных районах вероятен кратковременный дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +28...+30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +27...+29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +21 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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