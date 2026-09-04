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Погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму сохранится теплая погода преимущественно без осадков, лишь днем в южных и восточных районах вероятен кратковременный дождь, сообщили в... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая погода преимущественно без осадков, лишь днем в южных и восточных районах вероятен кратковременный дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +28...+30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +27...+29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +21 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая погода преимущественно без осадков, лишь днем в южных и восточных районах вероятен кратковременный дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18, на южном и восточном побережье до +22 градусов, днем +26…+31, в горах +20…+25 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +28...+30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +27...+29.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +17 до +21 ночью, а днем поднимутся до +27...+29 градусов.
В центральных, западных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность
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