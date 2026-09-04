Рейтинг@Mail.ru
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 14 сентября - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260904/poezda-v-krym-budut-kursirovat-do-kerchi-do-14-sentyabrya-1159106939.html
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 14 сентября
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 14 сентября - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 14 сентября
Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 14 сентября включительно. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T16:45
2026-09-04T16:45
новости крыма
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
железная дорога
крымская железная дорога (кжд)
российские железные дороги (ржд)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0a/1156744749_326:384:1920:1280_1920x0_80_0_0_c3393c73467cba44f6406ea38a95bf9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 14 сентября включительно. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".21 августа компания сообщала, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от Керчи и до нее с материка до 31 августа включительно. Сейчас ограничение продлили.Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами. Актуальную информацию о расписании и талонах на автобусы в пресс-службе рекомендуют на сайте компании-перевозчика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму скорректировали график движения восьми электричекВ Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станцииВ Крыму меняется график отправления автобусов к поездам
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0a/1156744749_343:98:1920:1280_1920x0_80_0_0_99154140bcefb8e35af9633a802925bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железная дорога, крымская железная дорога (кжд), российские железные дороги (ржд)
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 14 сентября

В Крыму продлены ограничения на движение поездов "Таврия" до 31 августа – перевозчик

16:45 04.09.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 14 сентября включительно. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".
21 августа компания сообщала, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от Керчи и до нее с материка до 31 августа включительно. Сейчас ограничение продлили.
"До 14 сентября включительно для поездов "Таврия" крымского направления сохраняется действующая схема движения: поезда следуют до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляются от нее", – сказано в сообщении.
Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами. Актуальную информацию о расписании и талонах на автобусы в пресс-службе рекомендуют на сайте компании-перевозчика.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму скорректировали график движения восьми электричек
В Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станции
В Крыму меняется график отправления автобусов к поездам
 
Новости КрымаГранд Сервис ЭкспрессПоездПоезд "Таврия"Железная дорогаКрымская железная дорога (КЖД)Российские железные дороги (РЖД)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:33Семь озер и участков рек расчистили под Севастополем за месяц
17:29В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
17:25Два района на западе Крыма 5 сентября останутся без света
17:17Пожар на Мангупе в Крыму потушили на шестые сутки
17:06Массированный удар по Украине - что поражено
16:45Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 14 сентября
16:40В Севастополе в четвертый раз объявили тревогу
16:35В Херсонской области дали старт досрочному голосованию
16:24Взрыв произошел в главном здании СБУ в Киеве после удара дрона
16:11165 лет со дня закладки Свято-Владимирского собора в Херсонесе - инфографика
15:55Машина ТЦК сбила 2-летнего ребенка в Одессе при попытке похитить его отца
15:38Жителя Крыма будут судить за изнасилование 11-летней давности
15:18Атака ВСУ на Севастополь - сбили еще два беспилотника
15:17Террор Киева в ЛНР: восемь человек ранены при атаках на республику
15:10В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
15:01В районе Парка Победы в Севастополе сбит беспилотник
14:51Более 84 тысячи человек пострадали от наводнений и оползней в Непале
14:48Воздушная тревога звучит в Севастополе в третий раз за сутки
14:46Ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым
14:40В Сочи горит нефтебаза - что происходит с топливом на Кубани
Лента новостейМолния