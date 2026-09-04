https://crimea.ria.ru/20260904/poezda-v-krym-budut-kursirovat-do-kerchi-do-14-sentyabrya-1159106939.html
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 14 сентября
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 14 сентября - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 14 сентября
Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 14 сентября включительно. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T16:45
2026-09-04T16:45
2026-09-04T16:45
новости крыма
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
железная дорога
крымская железная дорога (кжд)
российские железные дороги (ржд)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0a/1156744749_326:384:1920:1280_1920x0_80_0_0_c3393c73467cba44f6406ea38a95bf9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 14 сентября включительно. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".21 августа компания сообщала, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от Керчи и до нее с материка до 31 августа включительно. Сейчас ограничение продлили.Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами. Актуальную информацию о расписании и талонах на автобусы в пресс-службе рекомендуют на сайте компании-перевозчика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму скорректировали график движения восьми электричекВ Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станцииВ Крыму меняется график отправления автобусов к поездам
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0a/1156744749_343:98:1920:1280_1920x0_80_0_0_99154140bcefb8e35af9633a802925bb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", железная дорога, крымская железная дорога (кжд), российские железные дороги (ржд)
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 14 сентября
В Крыму продлены ограничения на движение поездов "Таврия" до 31 августа – перевозчик