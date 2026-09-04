https://crimea.ria.ru/20260904/podtverdit-uchastie-v-vyborakh-aferisty-pridumali-novuyu-skhemu-obmana-1159098286.html

"Подтвердить участие в выборах": аферисты придумали новую схему обмана

"Подтвердить участие в выборах": аферисты придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 04.09.2026

"Подтвердить участие в выборах": аферисты придумали новую схему обмана

Мошенники придумали новую схему обмана перед выборами. Как сообщает полиция Кубани, они представляются сотрудниками избирательных комиссий. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T21:20

2026-09-04T21:20

2026-09-04T21:20

мошенничество

новости

краснодарский край

фейк

выборы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана перед выборами. Как сообщает полиция Кубани, они представляются сотрудниками избирательных комиссий.Отмечается, что по такой схеме более 2 миллионов рублей уже потерял житель Краснодара. В этом связи правоохранители напоминают, что избирательные комиссии не запрашивают СМС-коды, пароли от "Госуслуг" или данные банковских карт.Ранее враг распространил новый фейк о выборах в Крыму, по которому якобы "из-за большого числа российских военнослужащих, находящихся в Курской области, выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований не гарантированы". Власти Крыма заявляли, что это не правда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Федеральные выплаты к школе: аферисты придумали новую схему обманаМошенники обманули крымчан на 10 миллионовВыводят из равновесия: какие схемы применяют мошенники к бойцам СВО

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости, краснодарский край, фейк, выборы