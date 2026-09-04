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"Подтвердить участие в выборах": аферисты придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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"Подтвердить участие в выборах": аферисты придумали новую схему обмана
"Подтвердить участие в выборах": аферисты придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 04.09.2026
"Подтвердить участие в выборах": аферисты придумали новую схему обмана
Мошенники придумали новую схему обмана перед выборами. Как сообщает полиция Кубани, они представляются сотрудниками избирательных комиссий. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T21:20
2026-09-04T21:20
мошенничество
новости
краснодарский край
фейк
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана перед выборами. Как сообщает полиция Кубани, они представляются сотрудниками избирательных комиссий.Отмечается, что по такой схеме более 2 миллионов рублей уже потерял житель Краснодара. В этом связи правоохранители напоминают, что избирательные комиссии не запрашивают СМС-коды, пароли от "Госуслуг" или данные банковских карт.Ранее враг распространил новый фейк о выборах в Крыму, по которому якобы "из-за большого числа российских военнослужащих, находящихся в Курской области, выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований не гарантированы". Власти Крыма заявляли, что это не правда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Федеральные выплаты к школе: аферисты придумали новую схему обманаМошенники обманули крымчан на 10 миллионовВыводят из равновесия: какие схемы применяют мошенники к бойцам СВО
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РИА Новости Крым
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мошенничество, новости, краснодарский край, фейк, выборы
"Подтвердить участие в выборах": аферисты придумали новую схему обмана

МВД : аферисты просят "подтвердить участие в выборах" и отправляют на фишинговые сайты

21:20 04.09.2026
 
© РИА Новости КрымВыборы в Севастополе
Выборы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана перед выборами. Как сообщает полиция Кубани, они представляются сотрудниками избирательных комиссий.
"Аферисты представляются сотрудниками избирательных комиссий или "домовых служб" и предлагают гражданам "подтвердить участие в выборах". Затем жертве отправляют фишинговую ссылку на сайт, похожий на "Госуслуги", и просят ввести личные данные или код из СМС. После этого в разговор вступают лжеправоохранители и начинают запугивать обвинениями в финансировании терроризма", – обозначили в полиции схему обмана.
Отмечается, что по такой схеме более 2 миллионов рублей уже потерял житель Краснодара. В этом связи правоохранители напоминают, что избирательные комиссии не запрашивают СМС-коды, пароли от "Госуслуг" или данные банковских карт.
Ранее враг распространил новый фейк о выборах в Крыму, по которому якобы "из-за большого числа российских военнослужащих, находящихся в Курской области, выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований не гарантированы". Власти Крыма заявляли, что это не правда.
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