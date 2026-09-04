https://crimea.ria.ru/20260904/peredavali-svedeniya-vragu-v-kostromskoy-oblasti-zaderzhany-agenty-kieva-1159086610.html
Передавали сведения врагу: в Костромской области задержаны агенты Киева
Передавали сведения врагу: в Костромской области задержаны агенты Киева - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Передавали сведения врагу: в Костромской области задержаны агенты Киева
Двое россиян задержаны в Костромской области за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ, РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T10:07
2026-09-04T10:07
2026-09-04T10:07
костромская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
новости
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Двое россиян задержаны в Костромской области за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ, завербованные агенты Киева передавали врагу сведения о российских военных и хранили дома оружие.Мужчины 48 и 43 лет через мессенджер связались с представителем спецслужб Украины и по его указанию собирали и передавали противнику сведения об участниках СВО, а также переводили деньги на нужды украинских вооруженных формирований.Уголовное дело в отношении фигурантов возбуждено по статьям о государственной измене и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Оба злоумышленника заключены под стражу. Следствие продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Выявлял слабые места в госпитале" – что рассказал ФСБ задержанный в Крыму агентКрымчанин осужден на 18 лет за госизменуНа Камчатке поймали украинскую шпионку
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
костромская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости, сбу (служба безопасности украины)
Передавали сведения врагу: в Костромской области задержаны агенты Киева
Двое агентов украинских спецслужб задержаны в Костромской области за госимену – ФСБ