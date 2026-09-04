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Передавали сведения врагу: в Костромской области задержаны агенты Киева - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Передавали сведения врагу: в Костромской области задержаны агенты Киева
Передавали сведения врагу: в Костромской области задержаны агенты Киева - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Передавали сведения врагу: в Костромской области задержаны агенты Киева
Двое россиян задержаны в Костромской области за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ, РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T10:07
2026-09-04T10:07
костромская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
новости
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Двое россиян задержаны в Костромской области за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ, завербованные агенты Киева передавали врагу сведения о российских военных и хранили дома оружие.Мужчины 48 и 43 лет через мессенджер связались с представителем спецслужб Украины и по его указанию собирали и передавали противнику сведения об участниках СВО, а также переводили деньги на нужды украинских вооруженных формирований.Уголовное дело в отношении фигурантов возбуждено по статьям о государственной измене и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Оба злоумышленника заключены под стражу. Следствие продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Выявлял слабые места в госпитале" – что рассказал ФСБ задержанный в Крыму агентКрымчанин осужден на 18 лет за госизменуНа Камчатке поймали украинскую шпионку
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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костромская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, новости, сбу (служба безопасности украины)
Передавали сведения врагу: в Костромской области задержаны агенты Киева

Двое агентов украинских спецслужб задержаны в Костромской области за госимену – ФСБ

10:07 04.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Двое россиян задержаны в Костромской области за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ, завербованные агенты Киева передавали врагу сведения о российских военных и хранили дома оружие.
Мужчины 48 и 43 лет через мессенджер связались с представителем спецслужб Украины и по его указанию собирали и передавали противнику сведения об участниках СВО, а также переводили деньги на нужды украинских вооруженных формирований.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники задержаны сотрудниками ФСБ России. По местам проживания фигурантов обнаружены и изъяты из незаконного оборота самозарядный пистолет системы Токарева (ТТ) калибра 7.62 миллиметров, патроны к нему, обрез гладкоствольного огнестрельного оружия и 240 патронов того же калибра к нарезному оружию", – сказано в сообщении.
Уголовное дело в отношении фигурантов возбуждено по статьям о государственной измене и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Оба злоумышленника заключены под стражу. Следствие продолжается.
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Костромская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияНовостиСБУ (Служба безопасности Украины)
 
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