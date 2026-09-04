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От жары к ливням: погода на выходных в Крыму

От жары к ливням: погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 04.09.2026

От жары к ливням: погода на выходных в Крыму

Понижение температуры ожидается в предстоящие первые осенние выходные в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T18:34

2026-09-04T18:34

2026-09-04T18:34

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода

погода в крыму

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Понижение температуры ожидается в предстоящие первые осенние выходные в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В условиях ясной погоды, добавил эксперт, ночью воздух будет остывать до +14…+17, а днем прогреваться до +27…+30 градусов. Температура воды в море составит- от +22 до +24.Если ночью, за счет экранирующего эффекта облаков, будет не прохладнее +16…+19, то днем в воскресенье произойдет сброс температур до +24…+27 градусов, обозначил метеоролог."Природа как бы, включит вот этот "тумблер" непогоды и на крыльях северного ветра в Крым поступит более или менее комфортная прохлада", - заключил Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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