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От жары к ливням: погода на выходных в Крыму
От жары к ливням: погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 04.09.2026
От жары к ливням: погода на выходных в Крыму
Понижение температуры ожидается в предстоящие первые осенние выходные в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T18:34
2026-09-04T18:34
2026-09-04T18:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Понижение температуры ожидается в предстоящие первые осенние выходные в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В условиях ясной погоды, добавил эксперт, ночью воздух будет остывать до +14…+17, а днем прогреваться до +27…+30 градусов. Температура воды в море составит- от +22 до +24.Если ночью, за счет экранирующего эффекта облаков, будет не прохладнее +16…+19, то днем в воскресенье произойдет сброс температур до +24…+27 градусов, обозначил метеоролог."Природа как бы, включит вот этот "тумблер" непогоды и на крыльях северного ветра в Крым поступит более или менее комфортная прохлада", - заключил Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крым, новости крыма
От жары к ливням: погода на выходных в Крыму
В выходные погода в Крыму испортится – "ФОБОС"
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым.
Понижение температуры ожидается в предстоящие первые осенние выходные в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В субботу характер метеоусловий будет определяться усилением позиции Азорского антициклона - он будет усиливаться и по площади, и по высоте. Соответственно, погода в субботу в Крыму будет "миллион на миллион", практически на небе ни облачка и никаких осадков", - отметил он.
В условиях ясной погоды, добавил эксперт, ночью воздух будет остывать до +14…+17, а днем прогреваться до +27…+30 градусов. Температура воды в море составит- от +22 до +24.
"В воскресенье погода испортится. Связано это с прохождением холодной фронтальной системы, которая прикреплена к Северо-Атлантическому циклону. В небе сконцентрируются массивы кучево-дождевых мощных облаков, прошумят интенсивные скоротечные ливни, прогремят грозы", - сообщил эксперт.
Если ночью, за счет экранирующего эффекта облаков, будет не прохладнее +16…+19, то днем в воскресенье произойдет сброс температур до +24…+27 градусов, обозначил метеоролог.
"Природа как бы, включит вот этот "тумблер" непогоды и на крыльях северного ветра в Крым поступит более или менее комфортная прохлада", - заключил Евгений Тишковец.
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