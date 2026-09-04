https://crimea.ria.ru/20260904/opros-medvedya-nazvali-glavnym-simvolom-sily-dukha-russkogo-cheloveka-1159100698.html

Опрос: медведя назвали главным символом силы духа русского человека

Опрос: медведя назвали главным символом силы духа русского человека - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Опрос: медведя назвали главным символом силы духа русского человека

Книжный сервис "Литрес" и ВТБ провели совместное исследование и выяснили, какое животное, по мнению россиян, лучше всего отражает силу духа и мудрость русского... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T17:46

2026-09-04T17:46

2026-09-04T17:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Книжный сервис "Литрес" и ВТБ провели совместное исследование и выяснили, какое животное, по мнению россиян, лучше всего отражает силу духа и мудрость русского человека, 79% опрошенных выбрали медведя, а 60% считают его официальным символом страны, сообщает пресс-служба банка.Опрос приурочен к Восточному экономическому форуму: центральным образом новой природоохранной кампании ВТБ на форуме стал медведь, и результаты исследования показывают, что связь с природой и культурным кодом по-прежнему важна для россиян.При этом среди книг о природе и животных, которые запомнились респондентам больше всего, лидирует повесть "Белый Бим Черное Ухо" Гавриила Троепольского – ее назвали 14% опрошенных. На втором месте – "Умка" Юрия Яковлева (12%), на третьем – сказка "Три медведя" (11%). Замыкают пятерку "Дядя Федор, пес и кот" Эдуарда Успенского (9%) и сборник рассказов о животных Виктора Астафьева, Михаила Пришвина, Виталия Бианки, Константина Паустовского и Николая Сладкова (8%).Более половины респондентов – 54% – считают, что книги о природе и животных помогают отвлечься, получить позитивные эмоции и справиться со стрессом.У 61% участников опроса есть дети. Из них 46% регулярно читают ребенку книги о природе и животных, а 40% делают это время от времени. По словам родителей, среди юных читателей больше всего любят "Дядю Федора, пса и кота" (16%), "Доктора Айболита" Корнея Чуковского (12%) и "Умку" (9%).Специально к ВЭФ-2026 ВТБ и Третьяковская галерея запускают проект, соединяющий силу искусства с идеей сохранения природы. "Сохраняем шедевры природы" обращается к образам России на полотнах великих мастеров. Такой взгляд становится продолжением имиджевой кампании "ВТБ – это классика" и показывает, как классическая живопись может "говорить" с современным зрителем о важных темах. Символом проекта стала картина Ивана Шишкина "Утро в сосновом лесу" с медвежатами и медведицей. Специально для ВЭФ произведение выполнено в бело-синей гравюрной стилистике.Опрос прошел в августе 2026 года среди пользователей "Литрес" и клиентов ВТБ. В нем приняли участие более 800 респондентов из разных городов России. В список произведений для выбора были включены преимущественно классические и культовые книги о природе и животных, хорошо знакомые нескольким поколениям читателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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