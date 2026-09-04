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Обманул покупателей на 36 миллионов: полиция Крыма поймала афериста - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Обманул покупателей на 36 миллионов: полиция Крыма поймала афериста
Обманул покупателей на 36 миллионов: полиция Крыма поймала афериста - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Обманул покупателей на 36 миллионов: полиция Крыма поймала афериста
Крымские полицейские задержали в Волгодонске 44-летнего жителя Ростовской области, который путем дистанционного мошенничества под видом продажи видеокарт... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T13:22
2026-09-04T13:22
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Крымские полицейские задержали в Волгодонске 44-летнего жителя Ростовской области, который путем дистанционного мошенничества под видом продажи видеокарт выманил у доверчивых покупателей 36 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, злоумышленник с 2021 года создавал в мессенджере тематические каналы, где размещал объявления о продаже компьютерных комплектующих по ценам значительно ниже рыночных.Потенциальных покупателей привлекали выгодная стоимость предлагаемых товаров, профессиональное описание продукции, а также вежливое и грамотное общение лжепродавца.Одним из пострадавших стал житель Московской области, который перечислил около 4 миллионов рублей аферисту за партию видеокарт. После неудачных попыток вернуть деньги он обратился в полицию.Крымские сыщики установили личность и местонахождение подозреваемого. Для его задержания они выехали в Волгодонск Ростовской области. Правоохранители поймали мошенника с поличным. Похищенные деньги он тратил на личные нужды, погашение кредитов и на роскошный отдых в России и за рубежом.На сегодняшний день задокументирована причастность фигуранта к девяти эпизодам хищения средств Общая сумма ущерба превысила 36 миллионов рублей.Суд заключил обвиняемого под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Аферист из Москвы пойдет в колонию за обман пенсионера из Крыма Друг оказался вдруг: в Севастополе участник СВО потерял 6 миллионов рублей Мошенники обманули крымчан на 10 миллионов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, мошенничество, новости крыма, происшествия, мвд по республике крым, ростовская область
Обманул покупателей на 36 миллионов: полиция Крыма поймала афериста

Полиция Крыма поймала афериста – он выманил у покупателей видеокарт 36 миллионов рублей

13:22 04.09.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Крымские полицейские задержали в Волгодонске 44-летнего жителя Ростовской области, который путем дистанционного мошенничества под видом продажи видеокарт выманил у доверчивых покупателей 36 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, злоумышленник с 2021 года создавал в мессенджере тематические каналы, где размещал объявления о продаже компьютерных комплектующих по ценам значительно ниже рыночных.
Потенциальных покупателей привлекали выгодная стоимость предлагаемых товаров, профессиональное описание продукции, а также вежливое и грамотное общение лжепродавца.
"Доверчивые граждане переводили стопроцентную предоплату в надежде получить технику, однако обещанных посылок так и не дождались. После получения денег злоумышленник переставал выходить на связь, удалял аккаунты и запускал аналогичную схему под новыми названиями групп", - говорится в сообщении.
Одним из пострадавших стал житель Московской области, который перечислил около 4 миллионов рублей аферисту за партию видеокарт. После неудачных попыток вернуть деньги он обратился в полицию.
Крымские сыщики установили личность и местонахождение подозреваемого. Для его задержания они выехали в Волгодонск Ростовской области. Правоохранители поймали мошенника с поличным. Похищенные деньги он тратил на личные нужды, погашение кредитов и на роскошный отдых в России и за рубежом.
На сегодняшний день задокументирована причастность фигуранта к девяти эпизодам хищения средств Общая сумма ущерба превысила 36 миллионов рублей.
Суд заключил обвиняемого под стражу.
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