https://crimea.ria.ru/20260904/obmanul-pokupateley-na-36-millionov-politsiya-kryma-poymala-aferista-1159098782.html

Обманул покупателей на 36 миллионов: полиция Крыма поймала афериста

Обманул покупателей на 36 миллионов: полиция Крыма поймала афериста - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Обманул покупателей на 36 миллионов: полиция Крыма поймала афериста

Крымские полицейские задержали в Волгодонске 44-летнего жителя Ростовской области, который путем дистанционного мошенничества под видом продажи видеокарт... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T13:22

2026-09-04T13:22

2026-09-04T13:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Крымские полицейские задержали в Волгодонске 44-летнего жителя Ростовской области, который путем дистанционного мошенничества под видом продажи видеокарт выманил у доверчивых покупателей 36 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, злоумышленник с 2021 года создавал в мессенджере тематические каналы, где размещал объявления о продаже компьютерных комплектующих по ценам значительно ниже рыночных.Потенциальных покупателей привлекали выгодная стоимость предлагаемых товаров, профессиональное описание продукции, а также вежливое и грамотное общение лжепродавца.Одним из пострадавших стал житель Московской области, который перечислил около 4 миллионов рублей аферисту за партию видеокарт. После неудачных попыток вернуть деньги он обратился в полицию.Крымские сыщики установили личность и местонахождение подозреваемого. Для его задержания они выехали в Волгодонск Ростовской области. Правоохранители поймали мошенника с поличным. Похищенные деньги он тратил на личные нужды, погашение кредитов и на роскошный отдых в России и за рубежом.На сегодняшний день задокументирована причастность фигуранта к девяти эпизодам хищения средств Общая сумма ущерба превысила 36 миллионов рублей.Суд заключил обвиняемого под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Аферист из Москвы пойдет в колонию за обман пенсионера из Крыма Друг оказался вдруг: в Севастополе участник СВО потерял 6 миллионов рублей Мошенники обманули крымчан на 10 миллионов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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