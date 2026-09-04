https://crimea.ria.ru/20260904/novye-kadrovye-naznacheniya-v-krymu-zamenili-rukovoditeley-nizhnegorskogo-rayona-1159110339.html

Новые кадровые назначения в Крыму: заменили руководителей Нижнегорского района

Новые кадровые назначения в Крыму: заменили руководителей Нижнегорского района - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Новые кадровые назначения в Крыму: заменили руководителей Нижнегорского района

На внеочередной сессии Нижнегорского районного совета принят ряд кадровых решений, согласно которым в отставку отправлен глава администрации района Антон Кравец РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T18:02

2026-09-04T18:02

2026-09-04T18:10

крым

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

нижнегорский район

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. На внеочередной сессии Нижнегорского районного совета принят ряд кадровых решений, согласно которым в отставку отправлен глава администрации района Антон Кравец – врио руководителя будет Дмитрий Мильгевский. Об этом сообщил депутат Госсовета Крыма, председатель комитета по информационной политике, технологиям и связи ГС РК Иван Манучаров.Кроме того, на заседании избрали нового председателя Нижнегорского районного совета, им стал Павел Анатольевич Бурлак.Кравец возглавлял администрацию с ноября 2019 года. Мильгевский являлся председателем Нижнегорского районного совета с октября 2024 года.Ранее сообщалось о назначении нового главы Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, нижнегорский район, новости крыма