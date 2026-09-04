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Новые кадровые назначения в Крыму: заменили руководителей Нижнегорского района - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Новые кадровые назначения в Крыму: заменили руководителей Нижнегорского района
Новые кадровые назначения в Крыму: заменили руководителей Нижнегорского района - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Новые кадровые назначения в Крыму: заменили руководителей Нижнегорского района
На внеочередной сессии Нижнегорского районного совета принят ряд кадровых решений, согласно которым в отставку отправлен глава администрации района Антон Кравец РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T18:02
2026-09-04T18:10
крым
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
нижнегорский район
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. На внеочередной сессии Нижнегорского районного совета принят ряд кадровых решений, согласно которым в отставку отправлен глава администрации района Антон Кравец – врио руководителя будет Дмитрий Мильгевский. Об этом сообщил депутат Госсовета Крыма, председатель комитета по информационной политике, технологиям и связи ГС РК Иван Манучаров.Кроме того, на заседании избрали нового председателя Нижнегорского районного совета, им стал Павел Анатольевич Бурлак.Кравец возглавлял администрацию с ноября 2019 года. Мильгевский являлся председателем Нижнегорского районного совета с октября 2024 года.Ранее сообщалось о назначении нового главы Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, нижнегорский район, новости крыма
Новые кадровые назначения в Крыму: заменили руководителей Нижнегорского района

В Нижнегорском районе Крыма сменили главу администрации и райсовета

18:02 04.09.2026 (обновлено: 18:10 04.09.2026)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе
Флаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. На внеочередной сессии Нижнегорского районного совета принят ряд кадровых решений, согласно которым в отставку отправлен глава администрации района Антон Кравец – врио руководителя будет Дмитрий Мильгевский. Об этом сообщил депутат Госсовета Крыма, председатель комитета по информационной политике, технологиям и связи ГС РК Иван Манучаров.
"Депутатский корпус принял отставку главы администрации Нижнегорского района Кравца Антона Андреевича. Временно исполняющим обязанности главы района станет Мильгевский Дмитрий Иванович", – сообщил Манучаров в мессенджере МАКС.
Кроме того, на заседании избрали нового председателя Нижнегорского районного совета, им стал Павел Анатольевич Бурлак.
"В ближайшее время в районе будет сформирована конкурсная комиссия, по результатам деятельности которой депутатскому корпусу будут представлены кандидаты на замещение должности главы администрации района", – заключил Манучаров.
Кравец возглавлял администрацию с ноября 2019 года. Мильгевский являлся председателем Нижнегорского районного совета с октября 2024 года.
Ранее сообщалось о назначении нового главы Керчи.
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КрымКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяНижнегорский районНовости Крыма
 
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