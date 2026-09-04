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Новости Крыма и Севастополя: обстановка на утро пятницы - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Новости Крыма и Севастополя: обстановка на утро пятницы
Новости Крыма и Севастополя: обстановка на утро пятницы - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Новости Крыма и Севастополя: обстановка на утро пятницы
В ночь на пятницу в Крыму объявлялась опасность беспилотных атак, в Севастополе звучали сирены воздушной тревоги. Крымский мост работал штатно, к утру 4... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T08:15
2026-09-04T08:22
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу в Крыму объявлялась опасность беспилотных атак, в Севастополе звучали сирены воздушной тревоги. Крымский мост работал штатно, к утру 4 сентября проезд по мостовому переходу свободен.Беспилотную опасность на полуострове объявили в 4 утра. Она действовала до 6:16, сообщает Главное управление МЧС России по Крыму*.В Севастополе сирены воздушной тревоги включили в 2:23. Опасность в регионе сохранялась до 4:16. О сбитиях беспилотников и последствиях на земле не сообщалось.Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. К утру очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет.К утру 4 сентября энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. На всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии, сообщает "Крымэнерго".* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Крым
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крым, симферополь, новости крыма, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост
Новости Крыма и Севастополя: обстановка на утро пятницы

Новости Крыма и Севастополя – обстановка на утро пятницы

08:15 04.09.2026 (обновлено: 08:22 04.09.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкХрам Святого Николая Чудотворца (Мирликийского) в крымском селе Малореченском, между Алуштой и Судаком.
Храм Святого Николая Чудотворца (Мирликийского) в крымском селе Малореченском, между Алуштой и Судаком. - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу в Крыму объявлялась опасность беспилотных атак, в Севастополе звучали сирены воздушной тревоги. Крымский мост работал штатно, к утру 4 сентября проезд по мостовому переходу свободен.
Беспилотную опасность на полуострове объявили в 4 утра. Она действовала до 6:16, сообщает Главное управление МЧС России по Крыму*.
В Севастополе сирены воздушной тревоги включили в 2:23. Опасность в регионе сохранялась до 4:16. О сбитиях беспилотников и последствиях на земле не сообщалось.
Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме. К утру очередей перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани нет.
К утру 4 сентября энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности и высоких нагрузок. На всей территории полуострова действуют ограничения потребления электроэнергии, сообщает "Крымэнерго".
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крым
 
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