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Новости Крыма - очередь у моста в Керчи выросла в два раза - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260904/novosti-kryma---ochered-u-mosta-v-kerchi-vyrosla-v-dva-raza-1159101407.html
Новости Крыма - очередь у моста в Керчи выросла в два раза
Новости Крыма - очередь у моста в Керчи выросла в два раза - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Новости Крыма - очередь у моста в Керчи выросла в два раза
Крымский мост сейчас работает штатно, очередь со стороны Керчи выросла в 2 раза. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T14:24
2026-09-04T14:24
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
крымский мост
керчь
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, очередь со стороны Керчи выросла в 2 раза. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.В 11 утра пятницы у Крымского моста начала скапливаться пробка, тогда проезда ожидали 50 авто. Сейчас число машин удвоилось.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, крымский мост, керчь, транспорт, логистика
Новости Крыма - очередь у моста в Керчи выросла в два раза

Новости Крыма - очередь у моста в Керчи выросла в два раза

14:24 04.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, очередь со стороны Керчи выросла в 2 раза. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.
В 11 утра пятницы у Крымского моста начала скапливаться пробка, тогда проезда ожидали 50 авто. Сейчас число машин удвоилось.

"По состоянию на 14:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 110 транспортных средств", - говорится в сообщении.

С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаКрымский мостКерчьТранспортЛогистика
 
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