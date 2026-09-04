https://crimea.ria.ru/20260904/novosti-kryma---ochered-u-mosta-v-kerchi-vyrosla-v-dva-raza-1159101407.html

Новости Крыма - очередь у моста в Керчи выросла в два раза

Новости Крыма - очередь у моста в Керчи выросла в два раза - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Новости Крыма - очередь у моста в Керчи выросла в два раза

Крымский мост сейчас работает штатно, очередь со стороны Керчи выросла в 2 раза. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T14:24

2026-09-04T14:24

2026-09-04T14:24

ситуация на дорогах крыма

крым

новости крыма

крымский мост

керчь

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, очередь со стороны Керчи выросла в 2 раза. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.В 11 утра пятницы у Крымского моста начала скапливаться пробка, тогда проезда ожидали 50 авто. Сейчас число машин удвоилось.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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