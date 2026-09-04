Новости Крыма - очередь у моста в Керчи выросла в два раза
Новости Крыма - очередь у моста в Керчи выросла в два раза
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, очередь со стороны Керчи выросла в 2 раза. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.
В 11 утра пятницы у Крымского моста начала скапливаться пробка, тогда проезда ожидали 50 авто. Сейчас число машин удвоилось.
"По состоянию на 14:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 110 транспортных средств", - говорится в сообщении.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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