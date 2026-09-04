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Неразорвавшийся дрон упал во двор в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Неразорвавшийся дрон упал во двор в Севастополе
Неразорвавшийся дрон упал во двор в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Неразорвавшийся дрон упал во двор в Севастополе
В Севастополе отражен новый удар ВСУ – над регионом сбили семь вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T13:55
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севастополь
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отражен новый удар ВСУ – над регионом сбили семь вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушную тревогу в городе объявили в 12:19. Опасность сохранялась до 12:59. В этот период Развожаев сообщал о работе ПВО и мобильных огневых групп в районе Севастопольской и Казачьей бухт, Гагаринском и Балаклавском районах.Пострадавших среди населения нет, добавил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, атаки всу на крым, михаил развожаев, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, крым, срочные новости крыма, новости крыма
Неразорвавшийся дрон упал во двор в Севастополе

В Севастополе неразорвавшийся сбитый дрон упал во двор - Развожаев

13:55 04.09.2026 (обновлено: 14:00 04.09.2026)
 
© МЧС СевастополяВражеский беспилотник обезвредили в Гагаринском районе Севастополя
Вражеский беспилотник обезвредили в Гагаринском районе Севастополя
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отражен новый удар ВСУ – над регионом сбили семь вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушную тревогу в городе объявили в 12:19. Опасность сохранялась до 12:59. В этот период Развожаев сообщал о работе ПВО и мобильных огневых групп в районе Севастопольской и Казачьей бухт, Гагаринском и Балаклавском районах.
"Спасательная служба к настоящему времени зафиксировала возгорание на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе. Кроме того, в районе Радиогорки в одном из дворов обнаружен неразорвавшийся сбитый дрон. На месте работают оперативные службы", - написал он в МАКС.
Пострадавших среди населения нет, добавил губернатор.
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