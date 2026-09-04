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Неразорвавшийся дрон упал во двор в Севастополе
Неразорвавшийся дрон упал во двор в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Неразорвавшийся дрон упал во двор в Севастополе
В Севастополе отражен новый удар ВСУ – над регионом сбили семь вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T13:55
2026-09-04T13:55
2026-09-04T14:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отражен новый удар ВСУ – над регионом сбили семь вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушную тревогу в городе объявили в 12:19. Опасность сохранялась до 12:59. В этот период Развожаев сообщал о работе ПВО и мобильных огневых групп в районе Севастопольской и Казачьей бухт, Гагаринском и Балаклавском районах.Пострадавших среди населения нет, добавил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Неразорвавшийся дрон упал во двор в Севастополе
В Севастополе неразорвавшийся сбитый дрон упал во двор - Развожаев
13:55 04.09.2026 (обновлено: 14:00 04.09.2026)