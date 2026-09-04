https://crimea.ria.ru/20260904/nerazorvavshiysya-dron-upal-vo-dvor-v-sevastopole-1159100520.html

Неразорвавшийся дрон упал во двор в Севастополе

Неразорвавшийся дрон упал во двор в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Неразорвавшийся дрон упал во двор в Севастополе

В Севастополе отражен новый удар ВСУ – над регионом сбили семь вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T13:55

2026-09-04T13:55

2026-09-04T14:00

севастополь

атаки всу на крым

михаил развожаев

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

крым

срочные новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154413453_42:0:1136:616_1920x0_80_0_0_828cc58652a8f303a611c1fa5da5d794.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отражен новый удар ВСУ – над регионом сбили семь вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Воздушную тревогу в городе объявили в 12:19. Опасность сохранялась до 12:59. В этот период Развожаев сообщал о работе ПВО и мобильных огневых групп в районе Севастопольской и Казачьей бухт, Гагаринском и Балаклавском районах.Пострадавших среди населения нет, добавил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атаки всу на крым, михаил развожаев, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, крым, срочные новости крыма, новости крыма