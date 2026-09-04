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Необычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 04.09.2026
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Необычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае
Необычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Необычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае
В Крыму в одном из зоопарков Бахчисарая появился детеныш экзотического животного с другого конца Земли. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T22:12
2026-09-04T22:12
виктор жиленко
бахчисарайский район
бахчисарай
зоопарк
бахчисарайский парк миниатюр
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в одном из зоопарков Бахчисарая появился детеныш экзотического животного с другого конца Земли.Как утверждают смотрители, пара экзотических зверьков поселилась в парке чуть более полугода назад. "Отец прибыл из Нижнего Новгорода, а мать - из Белгорода", - гласит сообщение.Животные быстро адаптировались в Крыму и смоли произвести на свет здоровое потомство.Патагонская мара – крупный травоядный грызун массой около 12 килограммов. В природе статус этого животного, которое обитает только в Аргентине и только на определенной широте, близок к угрожаемому. Животные дружелюбны и общительны, легко приручаются и успешно дают потомство в неволе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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виктор жиленко, бахчисарайский район, бахчисарай, зоопарк, бахчисарайский парк миниатюр, крым, новости крыма
Необычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае

Необычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае

22:12 04.09.2026
 
© Фото предоставлено Виктором ЖиленкоНеобычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае
Необычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае
© Фото предоставлено Виктором Жиленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в одном из зоопарков Бахчисарая появился детеныш экзотического животного с другого конца Земли.
"В Бахчисарайском парке миниатюр у пары патагонских мар на свет появилась Клара… Но это не точно. Может, и Карл. Эту загадку еще предстоит выяснить. Впрочем, кто бы это ни был — неважно. Мы очень-очень рады!", - сообщили в соцсетях парка.
Как утверждают смотрители, пара экзотических зверьков поселилась в парке чуть более полугода назад. "Отец прибыл из Нижнего Новгорода, а мать - из Белгорода", - гласит сообщение.
Животные быстро адаптировались в Крыму и смоли произвести на свет здоровое потомство.
Патагонская мара – крупный травоядный грызун массой около 12 килограммов. В природе статус этого животного, которое обитает только в Аргентине и только на определенной широте, близок к угрожаемому. Животные дружелюбны и общительны, легко приручаются и успешно дают потомство в неволе.
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Виктор ЖиленкоБахчисарайский районБахчисарайЗоопаркБахчисарайский парк миниатюрКрымНовости Крыма
 
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