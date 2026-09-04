https://crimea.ria.ru/20260904/neobychnye-gryzuny-iz-patagonii-dali-potomstvo-v-bakhchisarae-1159106667.html

Необычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае

Необычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Необычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае

В Крыму в одном из зоопарков Бахчисарая появился детеныш экзотического животного с другого конца Земли. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T22:12

2026-09-04T22:12

2026-09-04T22:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в одном из зоопарков Бахчисарая появился детеныш экзотического животного с другого конца Земли.Как утверждают смотрители, пара экзотических зверьков поселилась в парке чуть более полугода назад. "Отец прибыл из Нижнего Новгорода, а мать - из Белгорода", - гласит сообщение.Животные быстро адаптировались в Крыму и смоли произвести на свет здоровое потомство.Патагонская мара – крупный травоядный грызун массой около 12 килограммов. В природе статус этого животного, которое обитает только в Аргентине и только на определенной широте, близок к угрожаемому. Животные дружелюбны и общительны, легко приручаются и успешно дают потомство в неволе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260429/pushistoe-nashestvie-v-krymskom-zooparke-sluchilsya-rekordnyy-bebi-bum-1155637431.html

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