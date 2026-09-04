https://crimea.ria.ru/20260904/neobychnye-gryzuny-iz-patagonii-dali-potomstvo-v-bakhchisarae-1159106667.html
Необычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае
Необычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Необычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае
В Крыму в одном из зоопарков Бахчисарая появился детеныш экзотического животного с другого конца Земли. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T22:12
2026-09-04T22:12
2026-09-04T22:12
виктор жиленко
бахчисарайский район
бахчисарай
зоопарк
бахчисарайский парк миниатюр
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/04/1159106779_0:86:858:569_1920x0_80_0_0_25dcd1ea1ecf45e9080b580f9b926985.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в одном из зоопарков Бахчисарая появился детеныш экзотического животного с другого конца Земли.Как утверждают смотрители, пара экзотических зверьков поселилась в парке чуть более полугода назад. "Отец прибыл из Нижнего Новгорода, а мать - из Белгорода", - гласит сообщение.Животные быстро адаптировались в Крыму и смоли произвести на свет здоровое потомство.Патагонская мара – крупный травоядный грызун массой около 12 килограммов. В природе статус этого животного, которое обитает только в Аргентине и только на определенной широте, близок к угрожаемому. Животные дружелюбны и общительны, легко приручаются и успешно дают потомство в неволе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260429/pushistoe-nashestvie-v-krymskom-zooparke-sluchilsya-rekordnyy-bebi-bum-1155637431.html
бахчисарайский район
бахчисарай
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/04/1159106779_99:0:858:569_1920x0_80_0_0_a4e430ae72adf01ca47bbc5ca5f4964d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор жиленко, бахчисарайский район, бахчисарай, зоопарк, бахчисарайский парк миниатюр, крым, новости крыма
Необычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае
Необычные грызуны из Патагонии дали потомство в Бахчисарае
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в одном из зоопарков Бахчисарая появился детеныш экзотического животного с другого конца Земли.
"В Бахчисарайском парке миниатюр у пары патагонских мар на свет появилась Клара… Но это не точно. Может, и Карл. Эту загадку еще предстоит выяснить. Впрочем, кто бы это ни был — неважно. Мы очень-очень рады!", - сообщили в соцсетях парка.
Как утверждают смотрители, пара экзотических зверьков поселилась в парке чуть более полугода назад. "Отец прибыл из Нижнего Новгорода, а мать - из Белгорода", - гласит сообщение.
Животные быстро адаптировались в Крыму и смоли произвести на свет здоровое потомство.
Патагонская мара – крупный травоядный грызун массой около 12 килограммов. В природе статус этого животного, которое обитает только в Аргентине и только на определенной широте, близок к угрожаемому. Животные дружелюбны и общительны, легко приручаются и успешно дают потомство в неволе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.