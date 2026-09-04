https://crimea.ria.ru/20260904/ne-podelili-mesto-v-auditorii-student-udaril-nozhom-sokursnika-v-dagestane-1159092493.html

Не поделили место в аудитории: студент ударил ножом сокурсника в Дагестане

Не поделили место в аудитории: студент ударил ножом сокурсника в Дагестане - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Не поделили место в аудитории: студент ударил ножом сокурсника в Дагестане

В одном из учебных заведений Кизляра 18-летний студент первого курса ударил ножом 16-летнего сокурсника в ходе ссоры из-за места в аудитории. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T11:40

2026-09-04T11:40

2026-09-04T11:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В одном из учебных заведений Кизляра 18-летний студент первого курса ударил ножом 16-летнего сокурсника в ходе ссоры из-за места в аудитории. Об этом сообщают управление МВД по Дагестану и региональное следственное управление СК РФ.Подозреваемого задержали. Со слов юноши, придя на первую пару, он занял свободное место в аудитории, затем к нему подошел незнакомый ему молодой человек и грубо потребовал освободить место.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.Несколькими днями ранее в Башкирии 14-летний девятиклассник ударил ножом сверстника во время урока в Кушнаренковской гимназии. По версии следствия, инцидент произошел на почве личных неприязненных отношений. Потерпевший госпитализирован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья В Севастополе жена из ревности пырнула мужа ножом - приговор суда Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийство

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, происшествия, новости, студенты, уголовный кодекс, общество