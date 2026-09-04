Не поделили место в аудитории: студент ударил ножом сокурсника в Дагестане
В Дагестане студент ударил ножом сокурсника во время ссоры из-за места в аудитории
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В одном из учебных заведений Кизляра 18-летний студент первого курса ударил ножом 16-летнего сокурсника в ходе ссоры из-за места в аудитории. Об этом сообщают управление МВД по Дагестану и региональное следственное управление СК РФ.
"На территории одного из учебных заведений города произошел конфликт между двумя студентами первого курса… 18-летний уроженец соседней республики в ходе возникшей ссоры нанес проникающее ножевое ранение в живот своему 16-летнему сокурснику. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали. Со слов юноши, придя на первую пару, он занял свободное место в аудитории, затем к нему подошел незнакомый ему молодой человек и грубо потребовал освободить место.
"Опасаясь, что конфликт перерастет в драку, где, по его мнению, оппонент имел бы явное превосходство, подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом", - отметили в УМВД.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Несколькими днями ранее в Башкирии 14-летний девятиклассник ударил ножом сверстника во время урока в Кушнаренковской гимназии. По версии следствия, инцидент произошел на почве личных неприязненных отношений. Потерпевший госпитализирован.
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