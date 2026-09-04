Рейтинг@Mail.ru
Не поделили место в аудитории: студент ударил ножом сокурсника в Дагестане - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260904/ne-podelili-mesto-v-auditorii-student-udaril-nozhom-sokursnika-v-dagestane-1159092493.html
Не поделили место в аудитории: студент ударил ножом сокурсника в Дагестане
Не поделили место в аудитории: студент ударил ножом сокурсника в Дагестане - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Не поделили место в аудитории: студент ударил ножом сокурсника в Дагестане
В одном из учебных заведений Кизляра 18-летний студент первого курса ударил ножом 16-летнего сокурсника в ходе ссоры из-за места в аудитории. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T11:40
2026-09-04T11:40
дагестан
происшествия
новости
студенты
уголовный кодекс
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766193_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7eff4b4d172a9bf4dcee667a4e8efc9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В одном из учебных заведений Кизляра 18-летний студент первого курса ударил ножом 16-летнего сокурсника в ходе ссоры из-за места в аудитории. Об этом сообщают управление МВД по Дагестану и региональное следственное управление СК РФ.Подозреваемого задержали. Со слов юноши, придя на первую пару, он занял свободное место в аудитории, затем к нему подошел незнакомый ему молодой человек и грубо потребовал освободить место.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.Несколькими днями ранее в Башкирии 14-летний девятиклассник ударил ножом сверстника во время урока в Кушнаренковской гимназии. По версии следствия, инцидент произошел на почве личных неприязненных отношений. Потерпевший госпитализирован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья В Севастополе жена из ревности пырнула мужа ножом - приговор суда Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийство
дагестан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766193_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0a9c355efb3a1a1385a4710e025cddfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дагестан, происшествия, новости, студенты, уголовный кодекс, общество
Не поделили место в аудитории: студент ударил ножом сокурсника в Дагестане

В Дагестане студент ударил ножом сокурсника во время ссоры из-за места в аудитории

11:40 04.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. В одном из учебных заведений Кизляра 18-летний студент первого курса ударил ножом 16-летнего сокурсника в ходе ссоры из-за места в аудитории. Об этом сообщают управление МВД по Дагестану и региональное следственное управление СК РФ.
"На территории одного из учебных заведений города произошел конфликт между двумя студентами первого курса… 18-летний уроженец соседней республики в ходе возникшей ссоры нанес проникающее ножевое ранение в живот своему 16-летнему сокурснику. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали. Со слов юноши, придя на первую пару, он занял свободное место в аудитории, затем к нему подошел незнакомый ему молодой человек и грубо потребовал освободить место.
"Опасаясь, что конфликт перерастет в драку, где, по его мнению, оппонент имел бы явное превосходство, подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом", - отметили в УМВД.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Несколькими днями ранее в Башкирии 14-летний девятиклассник ударил ножом сверстника во время урока в Кушнаренковской гимназии. По версии следствия, инцидент произошел на почве личных неприязненных отношений. Потерпевший госпитализирован.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья
В Севастополе жена из ревности пырнула мужа ножом - приговор суда
Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийство
 
ДагестанПроисшествияНовостиСтудентыУголовный кодексОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:35В Крым направлено оборудование для использования солнечной энергии
13:22Обманул покупателей на 36 миллионов: полиция Крыма поймала афериста
13:11На фронтах СВО горят боевики и техника ВСУ – потери Киева за неделю
13:06Девять дней выживали в затопленном тоннеле – в Непале спасли двух человек
12:59В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
12:52Утечка химического вещества в турецком порту - 35 человек пострадали
12:49Дрон ВСУ сбросил бомбу на дом в Брянской области – два человека погибли
12:40ВСУ атакуют Севастополь - работают ПВО и мобильные группы
12:37Склады с БПЛА и логистика: армия России нанесла 17 групповых ударов по Украине
12:31Стало известно состояние раненной при атаке на Ростовскую область девочки
12:20Назначен новый глава Керчи
12:19Воздушная тревога звучит в Севастополе
12:17Грузское и Никаноровка в Донбассе перешли под контроль России
11:56Двое пьяных крымчан украли генератор с вышки связи в селе
11:45Число жертв крушения парома у Кипра возросло до 12 - власти
11:40Не поделили место в аудитории: студент ударил ножом сокурсника в Дагестане
11:25Захват заложников в ростовском СИЗО – суд вынес приговор фигурантам
11:1716-летний подросток из Севастополя работал на террористов
11:05У Крымского моста начала расти очередь
10:57В Крыму 334 студента-медика заключили договоры о целевом обучении
Лента новостейМолния