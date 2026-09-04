https://crimea.ria.ru/20260904/naznachen-novyy-glava-kerchi-1159094653.html

Назначен новый глава Керчи

Назначен новый глава Керчи - РИА Новости Крым, 04.09.2026

Назначен новый глава Керчи

Исполняющим обязанности главы администрации Керчи стал первый зам Игорь Крутьков. Об этом он сообщил в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 04.09.2026

2026-09-04T12:20

2026-09-04T12:20

2026-09-04T12:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Исполняющим обязанности главы администрации Керчи стал первый зам Игорь Крутьков. Об этом он сообщил в своем канале в МАКС.Крутьков призвал депутатов лично участвовать во встречах с керчанами, не перекладывая решение вопросов на помощников. И заявил, что считает недопустимой бюрократию.Крутьков родился 14 мая 1979 года. В 2001 году закончил Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта, по специальности физическое воспитание, присвоена квалификация преподаватель физического воспитания и спорта.В 2018 году закончил Образовательную организацию высшего образования" "Университет экономики и управления". Освоил программу магистратуры по направлению подготовки управление персоналом, присвоена квалификация магистр.В 2010 – 2014 годах был главой Войковского сельского совета, Ленинский район, затем главой администрации этого же муниципалитета. В 2024 году стал первым заместителем главы администрации Ленинского района, затем и главой администрации. В сентябре 2026 его назначили первым замом главы Керчи.28 августа глава республики Сергей Аксенов отправил в отставку сразу трех руководителей администраций, в том числе Керчи. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260828/masshtabnye-otstavki-vo-vlasti-kryma-posty-pokidayut-srazu-tri-chinovnika-1158887078.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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