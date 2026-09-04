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Назначен новый глава Керчи
Назначен новый глава Керчи - РИА Новости Крым, 04.09.2026
Назначен новый глава Керчи
Исполняющим обязанности главы администрации Керчи стал первый зам Игорь Крутьков. Об этом он сообщил в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 04.09.2026
2026-09-04T12:20
2026-09-04T12:20
2026-09-04T12:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Исполняющим обязанности главы администрации Керчи стал первый зам Игорь Крутьков. Об этом он сообщил в своем канале в МАКС.Крутьков призвал депутатов лично участвовать во встречах с керчанами, не перекладывая решение вопросов на помощников. И заявил, что считает недопустимой бюрократию.Крутьков родился 14 мая 1979 года. В 2001 году закончил Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта, по специальности физическое воспитание, присвоена квалификация преподаватель физического воспитания и спорта.В 2018 году закончил Образовательную организацию высшего образования" "Университет экономики и управления". Освоил программу магистратуры по направлению подготовки управление персоналом, присвоена квалификация магистр.В 2010 – 2014 годах был главой Войковского сельского совета, Ленинский район, затем главой администрации этого же муниципалитета. В 2024 году стал первым заместителем главы администрации Ленинского района, затем и главой администрации. В сентябре 2026 его назначили первым замом главы Керчи.28 августа глава республики Сергей Аксенов отправил в отставку сразу трех руководителей администраций, в том числе Керчи. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, срочные новости крыма, керчь
Назначен новый глава Керчи
Исполняющим обязанности главы администрации Керчи стал Игорь Крутьков
12:20 04.09.2026 (обновлено: 12:24 04.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Исполняющим обязанности главы администрации Керчи стал первый зам Игорь Крутьков. Об этом он сообщил в своем канале в МАКС.
"С сегодняшнего дня назначен исполняющим обязанности главы администрации города-героя Керчи. Такое решение приняли депутаты на внеочередной сессии городского совета. Благодарю за оказанное доверие. С этого дня мы работаем в тесном взаимодействии с депутатским корпусом. Основным принципом нашей работы должно стать единство власти и открытость перед населением", - сказал он.
Крутьков призвал депутатов лично участвовать во встречах с керчанами, не перекладывая решение вопросов на помощников. И заявил, что считает недопустимой бюрократию.
"Будем работать над тем, чтобы исключить переписку между отделами и управлениями администрации, затягивающую решение вопросов на недели. Вся команда должна быть настроена на диалог, на результат. Те, кто не готов слышать, будут наказаны или уволены. Приоритетом сегодня является поддержка жителей, пострадавших от атак БПЛА. Также первостепенно привести город в порядок и без сбоев войти в отопительный сезон", - перечислил он основные направления своей работы.
Крутьков родился 14 мая 1979 года. В 2001 году закончил Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта, по специальности физическое воспитание, присвоена квалификация преподаватель физического воспитания и спорта.
В 2018 году закончил Образовательную организацию высшего образования" "Университет экономики и управления". Освоил программу магистратуры по направлению подготовки управление персоналом, присвоена квалификация магистр.
В 2010 – 2014 годах был главой Войковского сельского совета, Ленинский район, затем главой администрации этого же муниципалитета. В 2024 году стал первым заместителем главы администрации Ленинского района, затем и главой администрации. В сентябре 2026 его назначили первым замом главы Керчи.
28 августа глава республики Сергей Аксенов отправил в отставку
сразу трех руководителей администраций, в том числе Керчи.
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